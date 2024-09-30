Дистанційна робота в Україні — ТОП-5 вакансій із зарплатою у 40 тис. грн

Жінка за комп'ютером. Фото: robota.ua

Віддалена робота стає дедалі популярнішою в Україні. Деякі роботодавці обіцяють платити своїм співробітникам за дистанційну співпрацю близько 40 тис. грн зарплати.

Про це свідчить інформація популярного сайту з пошуку роботи.

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Станом на кінець вересня 2024 року, на порталі є чимало пропозицій віддаленої роботи в різних сферах. Зокрема, так можуть працювати вчителі, дизайнери, менеджери чату, радіоінженери.

Робота дизайнером меблів

У студію меблів шукають дизайнера, якому готові платити до 40 тис. грн. Серед вимог: вміння створювати проєкти на основі програми Pro 100 та 3D max та робити прорахунок виробів. Досвід роботи обов'язковий, проте розглядають студентів з уміннями візуалізації.

Робота менеджером чату

Ті, хто шукає віддалену зайнятість, комфортний графік роботи, змогу працювати з будь-якої точки світу, кар'єрне зростання та гідну заробітну плату, можуть влаштуватися на роботу менеджером чату. Співробітників шукає компанія, яка займається розробкою програмного забезпечення. Серед обов'язків — відповіді на запитання клієнтів та консультація з питань продукції та послуг. Зарплату пропонують до 40 тис. грн.

Робота в онлайн-школу вчителем

Можна влаштуватися в онлайн-школу вчителем англійської для роботи на інтерактивній платформі за повністю підготовленими уроками і програмою (тобто не потрібно витрачати особистий час на розробку уроків). Серед вимог — високий рівень знання англійської (рівень В2 і вище). Обіцяють щомісяця платити готові до 40 тис. грн.

Робота акаунт-менеджером

Також запрошують на роботу в IT-компанію, яка займається розробкою та реалізацією вебпродуктів, дизайном та розвитком, менеджера зі знанням польської мови (рівень розмовної/письмової польської мови від B2). Працівник буде займатися спілкуванням з клієнтами в телефонному режимі та режимі ділового листування, супроводом та консультацією користувачів щодо продукту.

Робота радіоінженером

Шукають на роботу кваліфікованого інженера у відділ (part-time/full-time) для розробки нового анти-дрон продукту та вдосконалення наявних. Вимагають мати вищу технічну освіту (радіотехніка, електроніка або суміжні спеціальності). Необхідний досвід проєктування приладів на контролерах. Пропонують гнучкий та віддалений формат роботи. Через три місяці доступне бронювання для співробітників за необхідності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2025 році в Україні не зміняться. Ці виплати залишаться на рівні 2024 року.

Також ми писали, що українських вчителів та інших працівників бюджетної сфери торкнуться податкові зміни. Очікується, що доходи впадуть на 3,5%.