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Мінімалка та прожитковий мінімум в Україні — що зміниться в 2025 році

27 вересня 2024 13:49
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Як зміняться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2025 році в Україні
Гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2025 році в Україні не зміняться. Ці виплати залишаться на рівні 2024 року.

Про це йдеться в законопроєкті №12000 про Державний бюджет на 2025 рік.

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У проєкті Державного бюджету на 2025 рік не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Таким чином, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних громадян становитиме 3 028 гривень. Однак уряд планує переглянути ці показники за підсумками першого півріччя 2025 року у разі поліпшення економічної ситуації.

Документом також було встановлено розмір прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки, який залишився на рівні 2024 року. Згідно зі схваленою Кабінетом Міністрів Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, прожитковий мінімум на одну працездатну особу на місяць становитиме 3 028 гривень.

Крім того:

  • на дітей віком до 6 років — 2563 грн
  • на дітей віком від 6 до 18 років — 3196 грн
  • на осіб, які втратили працездатність — 2361 грн

У Бюджетній декларації вказано, що мінімальну зарплату та прожитковий мінімум, від яких залежить мінімальна пенсія, планують залишити без змін до 2027 року. У 2025 році розмір мінімальної зарплати в Україні також вплине на величину мінімальної пенсії за віком.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.

Ми також повідомляли, що президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, заявив, що прожитковий мінімум в Україні в рази нижчий за реальний. За його словами, йдеться, про різницю в мінімум 2-3 рази.

держбюджет виплати пенсії прожитковий мінімум гроші мінімальна зарплата

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