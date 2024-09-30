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Зарплата в 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий дистанционной работы в сентябре

30 сентября 2024 09:13
Ксения Симонова - Редактор
Дистанционная работа в Украине — ТОП-5 вакансий с зарплатой в 40 тыс. грн
Женщина за компьютером. Фото: robota.ua
Ксения Симонова - Редактор

Удаленная работа становится все более популярной в Украине. Некоторые работодатели обещают платить своим сотрудникам за дистанционное сотрудничество около 40 тыс. грн зарплаты.

Об этом свидетельствует информация популярного сайта по поиску работы.

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По состоянию на конец сентября 2024 года, на портале есть немало предложений удаленной работы в разных сферах. В частности, так могут работать учителя, дизайнеры, менеджеры чата, радиоинженеры.

Работа дизайнером мебели

В студию мебели ищут дизайнера, которому готовы платить до 40 тыс. грн. Среди требований: умение создавать проекты на основе программы Pro 100 и 3D max и производить просчет изделий. Опыт работы обязателен, однако рассматривают студентов с умениями визуализации.

Работа менеджером чата

Те, кто ищет удаленную занятость, комфортный график работы, возможность работать с любой точки мира, карьерный рост и достойную заработную плату, могут устроиться на работу менеджером чата. Сотрудников ищет компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения. Среди обязанностей — ответы на вопросы клиентов и консультация по вопросам продукции и услуг. Зарплату предлагают до 40 тыс. грн.

Работа в онлайн-школу учителем

Можно устроиться в онлайн-школу учителем английского для работы на интерактивной платформе по полностью подготовленным урокам и программе (т.е. не нужно тратить личное время на разработку уроков). Среди требований — высокий уровень знания английского (уровень В2 и выше). Обещают ежемесячно платить до 40 тыс. грн.

Работа аккаунт-менеджером

Также приглашают на работу в IT-компанию, которая занимается разработкой и реализацией веб-продуктов, дизайном и развитием, менеджера со знанием польского языка (уровень разговорного/письменного польского языка от B2). Работник будет заниматься общением с клиентами в телефонном режиме и режиме деловой переписки, сопровождением и консультацией пользователей по продукту.

Работа радиоинженером

Ищут на работу квалифицированного инженера в отдел (part-time/full-time) для разработки нового анти-дрона продукта и совершенствования имеющихся. Требуют высшее техническое образование (радиотехника, электроника или смежные специальности). Необходим опыт проектирования приборов на контроллерах. Предлагают гибкий и удаленный формат работы. Через три месяца доступно бронирование для сотрудников при необходимости.

Что еще стоит знать

Напомним, минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2025 году в Украине не изменятся. Эти выплаты останутся на уровне 2024 года.

Также мы писали, что украинских учителей и других работников бюджетной сферы коснутся налоговых изменений. Ожидается, что доходы упадут на 3,5%.

зарплаты работа сотрудники рынок труда работодатели

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