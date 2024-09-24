Робота у вересні 2024 року — ТОП-5 вакансій із зарплатою у 40 тис. грн

Водій за кермом авто. Фото: NashaPolsha

Українцям у вересні 2024 року доступні безліч пропозицій від перевірених роботодавців на Єдиному порталі вакансій. Зокрема, деяким спеціалістам готові платити щомісяця по 40 тис. гривень.

Про це свідчить інформація на порталі Держслужби зайнятості.

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Судячи з даних, розміщених роботодавцями на Єдиному державному порталі з пошуку офіційної роботи, високу оплату праці гарантують не лише у мегаполісах. Є чимало пропозицій роботи із зарплатнею, що перевищує 40 тис. гривень, на периферії.

Робота торговим агентом

Так, шукають працівників на посаду торговельного агента ТМ "Солодкий Світ" у м. Шепетівка Хмельницької області. Серед вимог та обов'язків: наявність власного авто, п'ятиденний робочий тиждень, освіта рівня бакалавр. Влаштуватися можна навіть без досвіду роботи. Серед переваг: професійний розвиток. Заробітна плата — 40 тис. гривень.

Робота головним бухгалтером

Також роботодавці пропонують посаду головного бухгалтера у м. Рівне. З-поміж вимог: уміння вести бухгалтерський та податковий облік, формувати бухгалтерську, статистичну та податкову звітність, планувати та контролювати рух потоків коштів. Режим роботи: п'ятиденний робочий тиждень. Рівень освіти: магістр та бакалавр. Оплата праці — 40 тис. гривень.

Робота начальником відділення у банку

Пропонують українцям посаду начальника відділення в акціонерний банк "Південний" в Ізмаїлі Одеської області. Серед завдань та обов'язків: здійснення керівництва та контролю за роботою відділення, наявність досвіду на керівній посаді від двох років, вища освіта. Пропонують п'ятиденний робочий тиждень та зарплату у 40 тис. гривень.

Робота водієм

Є пропозиція роботи водієм у компанію "СГП "Настуся" у Білій Церкві Київської області. Серед обов'язків: здійснення перевезень зернової продукції підприємництва по Україні та за кордоном автомобілями MAN, перевірка відповідності вантажу зі кількістю та якістю згідно видаткових документів. Вимоги: наявність водійського посвідчення категорії "СЕ", справки з медогляду. Оплата праці — 40 тис. гривень.

Робота монтажником

Шукають на роботу монтажником підприємці у н. п. Пустомити Львівської області. Серед завдань: здійснення монтажу та підключення електричних та слабострумних систем, сервісних робіт на корпоративних об'єктах, звітування в CRM системі та реагування на критичні виклики, а також готовність до відряджень по всій Україні. Рівень освіти: кваліфікований робітник. Зарплата — 40 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку праці шукають працівників без досвіду роботи наприкінці вересня 2024 року. Дехто з них готовий платити новачкам близько 35 тис. гривень.

Також ми писали, що компанії у вересні продовжують шукати працівників на дистанційну роботу. Деяким спеціалістам пропонують за працю з дому 30 тис. гривень.