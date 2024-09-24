Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Зарплата в 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий Госслужбы занятости arrow

Зарплата в 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий Госслужбы занятости

24 сентября 2024 11:30
Ксения Симонова - Редактор
Работа в сентябре 2024 года — ТОП-5 вакансий с зарплатой в 40 тыс. грн
Водитель за рулем авто. Фото: NashaPolsha
Ксения Симонова - Редактор

Украинцам в сентябре 2024 года доступно множество предложений от проверенных работодателей на Едином портале вакансий. В частности, некоторым специалистам готовы платить ежемесячно по 40 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация на портале Госслужбы занятости.

Читайте также:

ТОП-5 вакансий с зарплатой в 40 тыс. гривен

Судя по данным, размещенным работодателями на Едином государственном портале по поиску официальной работы, высокую оплату труда гарантируют не только в мегаполисах. Есть немало предложений по работе с зарплатой, превышающей 40 тыс. гривен, на периферии.

Работа торговым агентом

Так, ищут работников на должность торгового агента ТМ "Сладкий Мир" в г. Шепетовка Хмельницкой области. Среди требований и обязанностей: наличие собственного авто, пятидневная рабочая неделя, образование уровня бакалавр. Устроиться можно даже без опыта работы. Среди преимуществ: профессиональное развитие. Заработная плата — 40 тыс. гривен.

Работа главным бухгалтером

Также работодатели предлагают должность главного бухгалтера в Ровно. Среди требований: умение вести бухгалтерский и налоговый учет, формировать бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность, планировать и контролировать движение потоков средств. Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Уровень образования: магистр и бакалавр. Оплата труда — 40 тыс. гривен.

Работа начальником отделения в банке

Предлагают украинцам должность начальника отделения в акционерный банк "Южный" в Измаиле Одесской области. Среди задач и обязанностей: осуществление руководства и контроля работы отделения, наличие опыта на руководящей должности от двух лет, высшее образование. Предлагают пятидневную рабочую неделю и зарплату в 40 тыс. гривен.

Работа водителем

Есть предложение работы водителем в компанию "СХП "Настуся" в Белой Церкви Киевской области. Среди обязанностей: перевозка зерновой продукции предпринимательства по Украине и за рубежом автомобилями MAN, проверка соответствия груза с количеством и качеством согласно расходным документам. Требования: наличие водительского удостоверения категории "СЭ", справки с медосмотра. Оплата труда — 40 тыс. гривен.

Работа монтажником

Ищут на работу монтажником предприниматели в н. п. Пустомыты Львовской области. Среди задач: осуществление монтажа и подключения электрических и слаботочных систем, сервисных работ на корпоративных объектах, отчетность в CRM системе и реагирование на критические вызовы, а также готовность к командировкам по всей Украине. Уровень образования: квалифицированный рабочий. Зарплата — 40 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке труда ищут работников без опыта работы в конце сентября 2024 года. Некоторые из них готовы платить новичкам около 35 тыс. гривен.

Также мы писали, что компании в сентябре продолжают искать работников на дистанционную работу. Некоторым специалистам предлагают за работу из дома 30 тыс. гривен.

зарплаты работа Госслужба занятости деньги вакансии работодатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

11:54 Удары по энергообъектам — в Минэнерго назвали самые проблемные регионы

11:49 Глава одесского ТЦК не указал пенсию сына в декларации — подробности скандала

обновлено:

11:40 У Милевского снова провели обыски — проблемы с договорными матчами

11:39 Львовщину накроет непогода — прогноз погоды на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

11:34 Вероятность вспышек на Солнце остается — что ждет метеозависимых сегодня

11:30 Зарплата в 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий Госслужбы занятости

11:23 Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов

11:21 Оккупанты сфальсифицировали приговор суда украинским военным в Мариуполе

11:17 В сети ходят слухи о маньяке в Одесской области — что говорит полиция

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

11:54 Удары по энергообъектам — в Минэнерго назвали самые проблемные регионы

11:49 Глава одесского ТЦК не указал пенсию сына в декларации — подробности скандала

обновлено:

11:40 У Милевского снова провели обыски — проблемы с договорными матчами

11:39 Львовщину накроет непогода — прогноз погоды на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

11:34 Вероятность вспышек на Солнце остается — что ждет метеозависимых сегодня

11:30 Зарплата в 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий Госслужбы занятости

11:23 Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов

11:21 Оккупанты сфальсифицировали приговор суда украинским военным в Мариуполе

11:17 В сети ходят слухи о маньяке в Одесской области — что говорит полиция

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Text

17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

17 сентября 2024

15:44 Взрыв огнетушителя во львовском колледже — в горсовете сообщили подробности