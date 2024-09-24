Работа в сентябре 2024 года — ТОП-5 вакансий с зарплатой в 40 тыс. грн

Водитель за рулем авто. Фото: NashaPolsha

Украинцам в сентябре 2024 года доступно множество предложений от проверенных работодателей на Едином портале вакансий. В частности, некоторым специалистам готовы платить ежемесячно по 40 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация на портале Госслужбы занятости.

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Судя по данным, размещенным работодателями на Едином государственном портале по поиску официальной работы, высокую оплату труда гарантируют не только в мегаполисах. Есть немало предложений по работе с зарплатой, превышающей 40 тыс. гривен, на периферии.

Работа торговым агентом

Так, ищут работников на должность торгового агента ТМ "Сладкий Мир" в г. Шепетовка Хмельницкой области. Среди требований и обязанностей: наличие собственного авто, пятидневная рабочая неделя, образование уровня бакалавр. Устроиться можно даже без опыта работы. Среди преимуществ: профессиональное развитие. Заработная плата — 40 тыс. гривен.

Работа главным бухгалтером

Также работодатели предлагают должность главного бухгалтера в Ровно. Среди требований: умение вести бухгалтерский и налоговый учет, формировать бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность, планировать и контролировать движение потоков средств. Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Уровень образования: магистр и бакалавр. Оплата труда — 40 тыс. гривен.

Работа начальником отделения в банке

Предлагают украинцам должность начальника отделения в акционерный банк "Южный" в Измаиле Одесской области. Среди задач и обязанностей: осуществление руководства и контроля работы отделения, наличие опыта на руководящей должности от двух лет, высшее образование. Предлагают пятидневную рабочую неделю и зарплату в 40 тыс. гривен.

Работа водителем

Есть предложение работы водителем в компанию "СХП "Настуся" в Белой Церкви Киевской области. Среди обязанностей: перевозка зерновой продукции предпринимательства по Украине и за рубежом автомобилями MAN, проверка соответствия груза с количеством и качеством согласно расходным документам. Требования: наличие водительского удостоверения категории "СЭ", справки с медосмотра. Оплата труда — 40 тыс. гривен.

Работа монтажником

Ищут на работу монтажником предприниматели в н. п. Пустомыты Львовской области. Среди задач: осуществление монтажа и подключения электрических и слаботочных систем, сервисных работ на корпоративных объектах, отчетность в CRM системе и реагирование на критические вызовы, а также готовность к командировкам по всей Украине. Уровень образования: квалифицированный рабочий. Зарплата — 40 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке труда ищут работников без опыта работы в конце сентября 2024 года. Некоторые из них готовы платить новичкам около 35 тыс. гривен.

Также мы писали, что компании в сентябре продолжают искать работников на дистанционную работу. Некоторым специалистам предлагают за работу из дома 30 тыс. гривен.