Пенсії в Україні — яка буде виплата у майбутньому, якщо зарплата 10 тис. грн

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

В Україні у громадян на майбутньому заслуженому відпочинку пенсія буде мізерна навіть за умови виконання вимог зі страхового стажу, якщо заробітна плата протягом життя була невеликою. Відомо, на яку пенсійну виплату можна розраховувати за умови отримання зарплати у 10 тис. гривень.

Про результати відповідного підрахунку розповіло видання OBOZ.UA.

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Які пенсії отримують українці у 2024 році

У 2024 році загалом пенсію нараховують для 10,1 мільйона громадян. Зокрема, 2,7 мільйона літніх українців змушені працювати через мізерні виплати. Їм у середньому виплачують 6 тис. гривень.

Решті громадян нараховують різні виплати. Зокрема, найбільшій кількості (2,6 млн осіб) надають пенсійну виплату не більше 3 тис. гривень.

Близько 1,7 млн ​​осіб мають від 3 тис. до 4 тис. гривень, ще 1,8 мільйона українців — нараховують від 4 тис. до 5 тис. гривень.

Тільки 12,5% від загального числа пенсіонерів виплачують понад 10 тис. гривень.

Найбільше традиційно у середньому отримують жителі Києва, а найменше — Тернопільської області.

Розмір пенсії із зарплатою 10 тис. грн

За останніми даними Пенсійного фонду, в Україні середня заробітна плата, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, становить 16,83 тис. гривень.

Співвідношення 10 тис. гривень до такого розміру зарплати становить 0,59. З огляду на це, якщо українець має зарплату 10 тис. гривень і 35 років страхового стажу, то зможе на заслуженому відпочинку розраховувати на 2,818 тис. гривень пенсії.

"Таким чином, враховуючи середню зарплату за три роки (13 559,41 грн), 35 років стажу та співвідношення 10 тис. грн до середньої зарплати розмір майбутньої виплати становитиме 2818,8 грн", — йдеться у матеріалі видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі громадяни похилого віку отримають доплати максимально 889 грн до пенсії у 2024 році. Додаткову грошову допомогу надають в рамках програми від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Також писали, що в Україні розмір пенсійних виплат залежить від страхового стажу та заробітної плати, яку люди отримували за час своєї трудової діяльності. Відомо, на яку пенсію на заслуженому відпочинку можна розраховувати, маючи 15 тис. гривень зарплати.