Зарплати в Україні — скільки заробляють судді під час війни

Людина з портфелем. Фото: sud.ua

В Україні деякі працівники судів отримують захмарні доходи під час війни. Найвищі оклади в суддів Конституційного суду, оскільки мають підвищену відповідальність.

Про це свідчить інформація у деклараціях суддів, пише Oboz.

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Як пише видання, розмір зарплат суддів залежить від кількох ключових факторів:

рівня судової інстанції (місцеві, апеляційні, спеціалізовані, Верховний та Конституційний суд);

посади служителя Феміди.

Зокрема, керівник Верховного та Конституційного суду отримує значно більше порівняно з простим суддею на периферії. Так, найвищі оклади в Конституційному суді. Зокрема, суддя КСУ Оксана Грищук 2023 року отримала за рік 4,309 млн гривень. У перерахунку — йдеться про щомісячні виплати у сумі 359 тис. гривень.

Згідно з декларацією судді Херсонського міського суду Олександра Гуцалука, торік він отримав сумарно 1,122 млн гривень. Тобто щомісяця держава нараховувала по 93,539 тис. гривень.

Як випливає з декларації судді Артемівського міськрайонного суду Олександра Цені, у 2023-му отримав 974,767 тис. гривень доходу. Тобто по 81 тис. гривень щомісяця.

За інформацією з декларації судді Господарського суду м. Києва Олександра Коткова, торік отримав від держави 1,576 млн гривень. Тобто по 131,3 тис. гривень щомісяця.

Cудді Донецького апеляційного суду Олександру Агєєву у 2023 році виплатили 2,714 млн гривень. Тобто по 226 тис. гривень щомісяця.

Згідно з декларацією судді Верховного суду Олександра Стародуба, минулого року отримав 4,43 млн гривень, по 336,9 тис. гривень щомісяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, декому з працівників в Україні буде підвищено заробітні плати в результаті індексації. Проте, не всі отримають збільшення окладів, а розмір підвищення залежатиме від конкретного чинника.

Також ми писали, що українські компанії переглянули оплату праці персоналу у бік підвищення. У липні 2024 року середня заробітна плата підвищилась на 500 гривень, до 20,5 тис. гривень.