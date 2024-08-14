Індексація зарплати в серпні-2024 — на скільки зростуть оклади в Україні

Індексація зарплат у серпні — кому та на скільки підвищать оклади
Декому з працівників в Україні буде підвищено заробітні плати в результаті індексації. Проте, не всі отримають збільшення окладів, а розмір підвищення залежатиме від конкретного чинника.
Про те, на яке підвищення виплат можна очікувати у серпні 2024 року, розповіли у виданні "Дебет-кредит".
Для працівників, яким у 2023 році не підвищували оклади, грудень 2023 року вважається "базовим" місяцем для розрахунку індексації. Якщо підвищення зарплати вже відбулося впродовж року, "базовим" є місяць, коли це сталося.
Індексація здійснюється в разі, якщо індекс споживчих цін перевищує поріг у 103%. Цього показника було досягнуто ще в червні.
Кому підвищать оклад
Індексувати оклади у серпні мають роботодавці, які:
- не підвищували їх з грудня 2023 року;
- збільшували виплати працівникам у січні та лютому.
Зарплати індексують у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На серпень 2024 року цей показник становить 3 028 гривень.
Як зростуть оклади
Оскільки індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, у серпні оклади мають бути підвищені на 4,3%. Це означає, що максимальний розмір індексації становитиме 130,20 гривень. Якщо ж заробітна плата у серпні буде нижчою за 3 028 гривень, сума індексації також буде меншою.
Якщо у січні оклад вже підвищували, у серпні необхідно провести індексацію на 3,8%, що дорівнює 115,06 гривень. Якщо останнє підвищення окладів відбулося в лютому, індексація становитиме 3,5% або 105,98 гривень. Якщо ж оклад підвищували в березні або пізніше, індексація в серпні не потрібна.
Провести розрахунок окладу після індексації можна за допомогою спеціального калькулятора за посиланням.
Що ще треба знати
Нагадаємо, в Україні у 2024 році роботодавці мають здійснити індексацію заробітної плати своїм працівникам. Осучаснення виплат торкнеться підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, включно з ФОП. Роботодавців, які не підвищать зарплати, чекають штрафи.
Ми також писали, що українські компанії переглянули оплату праці персоналу у бік підвищення. У липні 2024 року середня заробітна плата підвищилась на 500 гривень, до 20,5 тис. гривень.
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