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В Україні суттєво підвищили зарплати — хто отримує 25 тис. грн

13 серпня 2024 12:46
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні суттєво зросли — ТОП-5 сфер зі стрімким зростанням окладів
Рихтувальник на СТО. Фото: hunters-garage
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні компанії переглянули оплату праці персоналу у бік підвищення. У липні 2024 року середня заробітна плата підвищилась на 500 гривень, до 20,5 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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ТОП-5 сфер, де найбільше зросли зарплати

Згідно з даними одного з кадрових порталів, найбільше зростання у липні було зафіксовано у сфері "Управління персоналом, HR". Компанії, діяльність яких зосереджена у цій галузі, підвищили пропоновану зарплатню у вакансіях на 9%. У середньому спеціалістам готові платити тепер 25 тис. гривень.

Дещо менше, на 7%, підвищилась пропонована зарплата для фахівців сфери "Краса, фітнес, спорт". У середньому оплата праці становить 22,5 тис. гривень. Також зросли зарплати у таких галузях:

  • сфера топменеджменту, керівництво вищої ланки — 42,5 тис. гривень, +6%;
  • бухгалтерія, аудит — 19,99 тис. гривень, +5%;
  • медіасфера, видавництво, поліграфія — 21 тис. гривень, +5%.

Хто в Україні заробляє найбільше

В країні надалі найбільше заробляють представники сфери IT, фахівці Сил оборони, працівники керівної ланки, де середня зарплата перевищує 70 тис. гривень. З-поміж інших спеціалістів звичайних професій, кому платять високу зарплату:

  • керамісти — у середньому 48,75 тис. гривень;
  • ендодонтисти — 45 тис. гривень;
  • медіапродюсери — 42,5 тис. гривень;
  • рихтувальники — 41,25 тис. гривень;
  • арматурники, зубні техніки, рієлтори — 40 тис. гривень;
  • автоелектрики, автослюсарі, бетонники, бізнес-аналітики, виконроби, висотники, дизайнери меблів — 35 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році роботодавці мають здійснити індексацію заробітної плати своїм працівникам. Осучаснення виплат торкнеться підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, включно з ФОП.

Також ми писали, що в Україні за два роки динаміка заробітних плат у гривнях доволі позитивна, як свідчить офіційна статистика. Однак через зростання курсу долара, українці суттєво втратили в доходах.

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