Зарплаты в Украине — сколько зарабатывают судьи во время войны

Зарплата в 359 тыс. гривен — кто в Украине имеет заоблачные доходы во время войны
В Украине некоторые работники судов получают заоблачные доходы во время войны. Самые высокие оклады у судей Конституционного суда, поскольку у них повышенная ответственность.
Об этом свидетельствует информация в декларациях судей, пишет Oboz.
Какие суммы получают судьи в Украине
Как пишет издание, размер зарплаты судей зависит от нескольких ключевых факторов:
- уровня судебной инстанции (местные, апелляционные, специализированные, Верховный и Конституционный суд);
- должности служителя Фемиды.
В частности, руководитель Верховного и Конституционного суда получает гораздо больше по сравнению с простым судьей на периферии. Так, самые высокие оклады в Конституционном суде. В частности, судья КСУ Оксана Грищук в 2023 году получила за год 4,309 млн гривен. В пересчете речь идет о ежемесячных выплатах в сумме 359 тыс. гривен.
Согласно декларации судьи Херсонского городского суда Александра Гуцалука, в прошлом году он получил суммарно 1,122 млн гривен. То есть ежемесячно государство насчитывало по 93,539 тыс. гривен.
Как следует из декларации судьи Артемовского горрайонного суда Александра Цени, в 2023-м получил 974,767 тыс. гривен дохода. То есть по 81 тыс. гривен ежемесячно.
По информации из декларации судьи Хозяйственного суда г. Киева Александра Коткова, в прошлом году получил от государства 1,576 млн гривен. То есть по 131,3 тыс. гривен ежемесячно.
Судье Донецкого апелляционного суда Александру Агееву в 2023 году выплатили 2,714 млн гривен. То есть по 226 тыс. гривен ежемесячно.
Согласно декларации судьи Верховного суда Александра Стародуба, в прошлом году получил 4,43 млн. гривен, по 336,9 тыс. гривен ежемесячно.
Что еще стоит знать
Напомним, некоторым работникам в Украине будут повышены заработные платы в результате индексации. Однако не все получат увеличение окладов, а размер повышения будет зависеть от конкретного фактора.
Также мы писали, что украинские компании просмотрели оплату труда персонала в сторону повышения. В июле 2024 средняя заработная плата повысилась на 500 гривен, до 20,5 тыс. гривен.
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