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Зарплата в 359 тыс. гривен — кто в Украине имеет заоблачные доходы во время войны

14 августа 2024 12:06
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине — сколько зарабатывают судьи во время войны
Человек с портфелем. Фото: sud.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине некоторые работники судов получают заоблачные доходы во время войны. Самые высокие оклады у судей Конституционного суда, поскольку у них повышенная ответственность.

Об этом свидетельствует информация в декларациях судей, пишет Oboz.

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Как пишет издание, размер зарплаты судей зависит от нескольких ключевых факторов:

  • уровня судебной инстанции (местные, апелляционные, специализированные, Верховный и Конституционный суд);
  • должности служителя Фемиды.

В частности, руководитель Верховного и Конституционного суда получает гораздо больше по сравнению с простым судьей на периферии. Так, самые высокие оклады в Конституционном суде. В частности, судья КСУ Оксана Грищук в 2023 году получила за год 4,309 млн гривен. В пересчете речь идет о ежемесячных выплатах в сумме 359 тыс. гривен.

Согласно декларации судьи Херсонского городского суда Александра Гуцалука, в прошлом году он получил суммарно 1,122 млн гривен. То есть ежемесячно государство насчитывало по 93,539 тыс. гривен.

Как следует из декларации судьи Артемовского горрайонного суда Александра Цени, в 2023-м получил 974,767 тыс. гривен дохода. То есть по 81 тыс. гривен ежемесячно.

По информации из декларации судьи Хозяйственного суда г. Киева Александра Коткова, в прошлом году получил от государства 1,576 млн гривен. То есть по 131,3 тыс. гривен ежемесячно.

Судье Донецкого апелляционного суда Александру Агееву в 2023 году выплатили 2,714 млн гривен. То есть по 226 тыс. гривен ежемесячно.

Согласно декларации судьи Верховного суда Александра Стародуба, в прошлом году получил 4,43 млн. гривен, по 336,9 тыс. гривен ежемесячно.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым работникам в Украине будут повышены заработные платы в результате индексации. Однако не все получат увеличение окладов, а размер повышения будет зависеть от конкретного фактора.

Также мы писали, что украинские компании просмотрели оплату труда персонала в сторону повышения. В июле 2024 средняя заработная плата повысилась на 500 гривен, до 20,5 тыс. гривен.

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