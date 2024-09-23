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Зарплата в 35 тыс. грн — ТОП-5 горячих вакансий для работы без опыта

23 сентября 2024 15:15
Ксения Симонова - Редактор
Работа в Украине — ТОП-5 вакансий с зарплатой 35 тыс. гривен
Преподаватель в библиотеке. Фото: nus.org.ua
Ксения Симонова - Редактор

На украинском рынке труда ищут работников без опыта работы в конце сентября 2024 года. Некоторые из них готовы платить новичкам около 35 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация популярного сайта по поиску работы.

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ТОП-5 вакансий с зарплатой 35 тыс. грн

Согласно информации на кадровом портале, многие украинские компании готовы брать людей без опыта и даже вкладываться в обучение. При этом заработную плату обещают выше официальной средней.

Работа продавцом-консультантом

В частности, ищут работников на должность продавца-консультанта по мобильным телефонам и аксессуарам. Заработную плату обещают на уровне 35-40 тыс. грн. В вакансии отмечается, что присоединиться к команде можно, не имея опыта работы.

Работа менеджером чата в IТ-компанию

Также IТ-компания ищет работника на должность менеджера чата на зарплату от 15 тыс. грн до 40 тыс. грн. Там отмечают, что опыт работы в сфере онлайн коммуникации не обязателен, однако будет плюсом.

Работа менеджером интернет-магазина

В компани, работающей в сфере цифровых технологий, ищут менеджера интернет-магазина. Готовы платить от 24 тыс. грн до 36 тыс. грн. Среди требований — свободное владение компьютером, базовые знания Excel, Word. Опыт работы на аналогичной должности не обязателен, но "будет преимуществом".

Работа преподавателем английского языка

Одна из школ ищет сотрудника на должность учителя на зарплату от 25 тыс. грн до 35 тыс. грн. Требуется проводить занятия для групп и индивидуальных клиентов на английском по методу Каллана (полное погружение в языковую среду).

Работа HR-Manager

Также ищут работника на должность HR-Manager в компанию Flummox Group на фиксированную ставку 35 тыс. грн (плюс бонусная система по результатам работы). Есть возможность профессионального и карьерного роста, постоянная поддержка команды и руководства. Обещают работу в дружественном коллективе и влиять на развитие компании. Необходимо иметь отличные коммуникативные и организационные навыки. Опыт работы с MS Office, СRM-системами необязателен.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты составили список стран Европы, где самая большая средняя зарплата в 2024 году. Известно, что за границей каждый месяц можно получать максимально 8,14 тыс. евро.

Также мы писали, что в Украине планируют ввести новые требования к индексации заработных плат. Индекс счета будет осуществляться нарастающим итогом, начиная с 2025 года.

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