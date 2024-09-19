Біженці у Литві — де працюють та скільки отримують українці у 2024 році

Працівники на заводі. Фото: Freepik

У Литві офіційно працевлаштовані близько 34 тисяч українських біженців. Дехто з них заробляє до 2 тисяч євро щомісяця.

Про це розповіли у Міністерстві соціального захисту і праці Литви.

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Ситуація з працевлаштування українців у Литві

Як зазначили у Службі зайнятості, з початку війни у Литву приїхали близько 89 тисяч українців: діти, літні люди та особи працездатного віку.

Станом на 1 вересня 2024 року працювали за трудовими договорами 33,9 тисячі українців. З них близько 3 тисяч біженців (частка 8,4%) мають роботу, що вимагає високої кваліфікації. Йдеться про менеджерів в управлінні, торгівлі, виробництві та інших галузях, а також спеціалістів у сфері охорони здоров’я: лікарі, медсестри, ветеринари. Окрім того, дехто працює ІТ-фахівцем, інженером, юристом, соціальним та культурним робітником.

На низькокваліфіковану і некваліфіковану роботу влаштовані близько 6,1 тисячі громадян (частка 18,1%). Левова частка із них працює прибиральниками офісів в компаніях та готелях, кухонними помічниками та пакувальниками, фермерами, працівниками лісового господарства, кухарями та підсобними працівниками.

Найбільше біженців працюють у таких галузях:

підприємства транспорту та зберігання — 8,9 тисячі осіб;

підприємства виробництва — 7,2 тисячі людей;

будівельні компанії — 6,7 тисячі осіб;

підприємства надання послуг з розміщення та харчування — 3 тисячі осіб.

Близько 23,9 тисячі українців допомогла знайти роботу Служба зайнятості, а 2 тисяч — шукають вакансії.

В яких містах працюють біженці та скільки заробляють

Українські біженці працюють в різних муніципалітетах країни, проте найбільше зосереджено працевлаштованих громадян:

у Вільнюсі — 10,5 тисячі громадян;

у Клайпеді — 4,8 тисячі осіб;

у Каунасі — 4,2 тисячі людей;

у Шяуляї — 2,3 тисячі громадян.

Щомісячна заробітна плата, яку пропонують роботодавці, коливається від мінімальної у 708,4 євро до майже 2 тисяч євро залежно від характеру роботи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада маленького містечка на півночі Швеції запрошує українських біженців для проживання. За переїзд обіцяє фінансові стимули для сімей у розмірі 900 євро.

Також ми писали, у яких регіонах Польщі найвищі зарплати. Оплата праці протягом року в країні зросла в середньому на 11,7%.