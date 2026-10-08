Зарплата и больничные в октябре: можно ли в этот период работать совместителям

Врач в медицинском кабинете с планшетом. Фото: Freepik

В 2026 году в Украине граждане имеют законное право работать по совместительству, имея официальную работу в двух и более местах одновременно. В то же время для начисления заработной платы и выдачи больничных листов предусмотрены отдельные правила. В частности, некоторым начисляют 100% средней заработной платы.

О том, какие нормы действуют в октябре, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Какие правила для больничных при совместительстве в октябре

Согласно действующим нормам законодательства, заработную плату гражданам, работающим по совместительству, начисляют за фактически выполненную работу или пропорционально отработанному времени в соответствии с установленным окладом (тарифной ставкой) либо по выработке.

В частности, если речь идет об условиях неполного рабочего времени (например, на 0,25 или 0,5 ставки), то зарплату рассчитывают как часть установленного оклада.



В соответствии с законом № 4158-IX, внешние и внутренние совместители имеют право на получение больничных и декретных выплат как по основному месту работы, так и по совместительству.

В то же время, если работнику оформили листок нетрудоспособности по основному месту работы, то работать в это время на другой работе не нужно. Такой работник должен быть освобожден от работы на весь период временной нетрудоспособности на обоих местах.

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Присвоение статуса временной нетрудоспособности означает состояние, когда по объективным причинам в течение определенного времени человек не может выполнять профессиональные обязанности, а потому работа по совместительству в этот период будет противоречить сути нетрудоспособности.

Сформированные электронные больничные через портал ПФУ поступают всем работодателям, с которыми человек находится в трудовых отношениях.

Оплачиваются ли больничные при совместительстве

Согласно действующим правилам, предусмотрено предоставление больничных листов по временной нетрудоспособности как по основному месту работы, так и по совместительству. Выплаты предназначены для компенсации потери дохода из-за болезни или другого страхового случая.

Если больничные приходятся на рабочие дни по совместительству, то это время и по второму месту работы должно оформляться как временная нетрудоспособность. В связи с этим совместителю должны оплачивать больничные оба работодателя.

Период, указанный в листе нетрудоспособности, относится к работникам как к физическим лицам, а не к отдельным трудовым договорам.

Размер больничных зависит от страхового стажа:

До 3 лет стажа — 50% от средней зарплаты;

От 3 до 5 лет стажа — 60% от средней зарплаты;

От 5 до 8 лет стажа — 70% от средней зарплаты;

Более 8 лет стажа — 100 % от средней зарплаты.

В частности, выплата в размере 100% средней заработной платы начисляется льготным категориям.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине предусмотрены доплаты в размере 20% от ставки заработной платы за почетное звание "Заслуженный учитель". Их назначают с даты присвоения звания и начисляют без подачи заявления. Доплата должна устанавливаться в зависимости от недельной/годовой нагрузки или объемов работы.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в конце сентября в Украине вступил в силу новый закон, предусматривающий надбавки должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления. При этом минимальная сумма оклада составит 8 320 грн, а максимальная — 15 окладов (124 800 грн).