Зарплата и больничные в октябре: можно ли в этот период работать совместителям

Зарплата и больничные совместителей: какие нормы в октябре
В 2026 году в Украине граждане имеют законное право работать по совместительству, имея официальную работу в двух и более местах одновременно. В то же время для начисления заработной платы и выдачи больничных листов предусмотрены отдельные правила. В частности, некоторым начисляют 100% средней заработной платы.
О том, какие нормы действуют в октябре, рассказывает издание Новини.LIVE.
Какие правила для больничных при совместительстве в октябре
Согласно действующим нормам законодательства, заработную плату гражданам, работающим по совместительству, начисляют за фактически выполненную работу или пропорционально отработанному времени в соответствии с установленным окладом (тарифной ставкой) либо по выработке.
В частности, если речь идет об условиях неполного рабочего времени (например, на 0,25 или 0,5 ставки), то зарплату рассчитывают как часть установленного оклада.
В соответствии с законом № 4158-IX, внешние и внутренние совместители имеют право на получение больничных и декретных выплат как по основному месту работы, так и по совместительству.
В то же время, если работнику оформили листок нетрудоспособности по основному месту работы, то работать в это время на другой работе не нужно. Такой работник должен быть освобожден от работы на весь период временной нетрудоспособности на обоих местах.
Присвоение статуса временной нетрудоспособности означает состояние, когда по объективным причинам в течение определенного времени человек не может выполнять профессиональные обязанности, а потому работа по совместительству в этот период будет противоречить сути нетрудоспособности.
Сформированные электронные больничные через портал ПФУ поступают всем работодателям, с которыми человек находится в трудовых отношениях.
Оплачиваются ли больничные при совместительстве
Согласно действующим правилам, предусмотрено предоставление больничных листов по временной нетрудоспособности как по основному месту работы, так и по совместительству. Выплаты предназначены для компенсации потери дохода из-за болезни или другого страхового случая.
Если больничные приходятся на рабочие дни по совместительству, то это время и по второму месту работы должно оформляться как временная нетрудоспособность. В связи с этим совместителю должны оплачивать больничные оба работодателя.
Период, указанный в листе нетрудоспособности, относится к работникам как к физическим лицам, а не к отдельным трудовым договорам.
Размер больничных зависит от страхового стажа:
- До 3 лет стажа — 50% от средней зарплаты;
- От 3 до 5 лет стажа — 60% от средней зарплаты;
- От 5 до 8 лет стажа — 70% от средней зарплаты;
- Более 8 лет стажа — 100 % от средней зарплаты.
В частности, выплата в размере 100% средней заработной платы начисляется льготным категориям.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине предусмотрены доплаты в размере 20% от ставки заработной платы за почетное звание "Заслуженный учитель". Их назначают с даты присвоения звания и начисляют без подачи заявления. Доплата должна устанавливаться в зависимости от недельной/годовой нагрузки или объемов работы.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в конце сентября в Украине вступил в силу новый закон, предусматривающий надбавки должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления. При этом минимальная сумма оклада составит 8 320 грн, а максимальная — 15 окладов (124 800 грн).