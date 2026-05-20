Зарплати у 2026 році: хто з фахівців може розраховувати на дохід у 85 600 грн

У травні 2026 року у столиці України рівень оплати праці суттєво випереджає середнє значення по країні. Традиційно найбільше платять працівникам сфери інформаційних технологій, фінансів та держуправління, а найменше — представникам галузі освіти, будівництва та обслуговування.

У кого в Україні найвищі зарплати навесні

Як зазначається, оновлені дані сформували за результатами державного статистичного спостереження компаній із питань статистики праці.

Згідно з цією інформацією, у середньому штатний працівник у Києві отримує номінальну зарплату на рівні 49 381 грн, що на близько 19 000 грн перевищує середній показник по Україні (30 356 грн). За останній місяць рівень оплати праці продемонстрував динаміку зростання у 8,2%.

Найвищі зарплати були зафіксовані у сфері IT. Представники цієї галузі у середньому по Україні отримують 85 673 грн, а в столиці — 100 703 грн.

Також у списку найбільш дохідних сфер:

фінансова та страхова діяльність — 75 893 грн;

державне управління — 65 364 грн;

оборонна галузь — 65 364 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність — 53 433 грн.

Хто має найнижчі доходи під час війни

Згідно з останніми даними, найменше в країні під час воєнного стану заробляють представники сфери освіти та науки. Вчителям в середньому платять 19 394 грн. Водночас, у Києві таким фахівцям нараховують близько 24 433 грн.

Окрім того, невисокою залишається зарплата працівників таких секторів:

у будівельній сфері — у середньому отримують 22 714 грн;

у сфері охорони здоров’я та надання соцдопомоги — 24 433 грн;

у секторі тимчасового розміщення та організації харчування — 26 218 грн;

у галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 29 268 грн;

у секторі адміністративного/допоміжного обслуговування — 30 921 грн.

В інших галузях у Києві були зафіксовані такі медіанні зарплати:

сфера сільського, лісового та рибного господарства — 54 825 грн;

водопостачання, каналізація/поводження з відходами — 52 046 грн;

сфера нерухомого майна — 47 504 грн;

переробна промисловість — 49 627 грн;

добувна промисловість/розробка кар’єрів — 41 128 грн;

сфера транспорту, складське господарство, логістика — 34 951 грн;

промисловість — 31 445 грн.

За статистичною інформацією, у столиці середньооблікова чисельність штатних працівників перевищує 1 037 000 осіб, у середньому кожен працівник відпрацьовує 156 годин.

