Зарплаты в 2026 году: кто из специалистов может рассчитывать на доход в 85 600 грн

В мае 2026 года в столице Украины уровень оплаты труда существенно опережает среднее значение по стране. Традиционно больше всего платят работникам сферы информационных технологий, финансов и госуправления, а меньше всего — представителям отрасли образования, строительства и обслуживания.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на обновленные статистические сведения, обнародованные Sud.ua.

У кого в Украине самые высокие зарплаты весной

Как отмечается, обновленные данные сформировали по результатам государственного статистического наблюдения компаний по вопросам статистики труда.

Согласно этой информации, в среднем штатный работник в Киеве получает номинальную зарплату на уровне 49 381 грн, что на около 19 000 грн превышает средний показатель по Украине (30 356 грн). За последний месяц уровень оплаты труда продемонстрировал динамику роста в 8,2%.

Самые высокие зарплаты были зафиксированы в сфере IT. Представители этой отрасли в среднем по Украине получают 85 673 грн, а в столице — 100 703 грн.

Также в списке самых доходных сфер:

финансовая и страховая деятельность — 75 893 грн;

государственное управление — 65 364 грн;

оборонная отрасль — 65 364 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 53 433 грн.

Кто имеет самые низкие доходы во время войны

Согласно последним данным, меньше всего в стране во время военного положения зарабатывают представители сферы образования и науки. Учителям в среднем платят 19 394 грн. В то же время, в Киеве таким специалистам начисляют около 24 433 грн.

Кроме того, невысокой остается зарплата работников таких секторов:

в строительной сфере — в среднем получают 22 714 грн;

в сфере здравоохранения и предоставления соцпомощи — 24 433 грн;

в секторе временного размещения и организации питания — 26 218 грн;

в области искусства, спорта, развлечений и отдыха — 29 268 грн;

в секторе административного/вспомогательного обслуживания — 30 921 грн.

В других отраслях в Киеве были зафиксированы следующие медианные зарплаты:

сфера сельского, лесного и рыбного хозяйства — 54 825 грн;

водоснабжение, канализация/обращение с отходами — 52 046 грн;

сфера недвижимого имущества — 47 504 грн;

перерабатывающая промышленность — 49 627 грн;

добывающая промышленность/разработка карьеров — 41 128 грн;

сфера транспорта, складское хозяйство, логистика — 34 951 грн;

промышленность — 31 445 грн.

По статистической информации, в столице среднеучетная численность штатных работников превышает 1 037 000 человек, в среднем каждый работник отрабатывает 156 часов.

