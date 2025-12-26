Зарплати у Євросоюзі — які країни платять найбільше грошей

Люди. Фото: Новини.LIVE

Найбільші зарплати у Європі платять такі країни, як Люксембург, Данія, Ірландія, Бельгія, Австрія та Німеччина. Доходи жителів за рік тут можуть сягати позначки у 50 тисяч євро (майже 2,5 мільйона гривень).

Про це йдеться у публікації Visit Ukraine.

Зарплати в ЄС

Як зазначається, стабільні та високі заробітки тут можливі завдяки потужним економікам та розвинутим фінансовим і технологічним секторам.

Якщо ж говорити про малі зарплати, то відносно невеликі виплати отримують люди, які живуть і працюють у країнах Південно-Східної та Центральної Європи. Це:

Болгарія.

Греція.

Угорщина.

"Тут середні доходи значно нижчі за середній показник по ЄС. А різниця з лідерами може сягати кількох разів", — йдеться у публікації.

Така ситуація виникла через те, що ці країни мало уваги приділяють високотехнологічним галузям. До того ж тут:

продуктивність праці є нижчою;

профспілки не мають "потужного голосу", на відміну від успішніших країн.

Однак, як зауважується у статті, важливішою за номінальну суму доходу є купівельна спроможність грошей. Тобто наскільки високий рівень життя можна отримати завдяки заробленим грошам.

Як українцям обирати країни

Якщо зважати саме на купівельну спроможність грошей, то відмінність між багатшими й біднішими країнами не така вже й суттєва. Усе тому, що слабші, на перший погляд, країни за економічним розвитком, "показують кращу картину, якщо рахувати, скільки товарів і послуг можна придбати за ті самі гроші".

Тож українцям, які думають над переїздом в Європу, треба зважати не лише на пропоновану у вакансіях зарплату, а й на те, скільки грошей доведеться витрачати, наприклад, на житло, транспорт, продукти, податки й так далі.

