Зарплати у Євросоюзі — які країни платять найбільше грошей

Великі зарплати — де в Європі українці можуть заробити найбільше
Найбільші зарплати у Європі платять такі країни, як Люксембург, Данія, Ірландія, Бельгія, Австрія та Німеччина. Доходи жителів за рік тут можуть сягати позначки у 50 тисяч євро (майже 2,5 мільйона гривень).
Про це йдеться у публікації Visit Ukraine.
Зарплати в ЄС
Як зазначається, стабільні та високі заробітки тут можливі завдяки потужним економікам та розвинутим фінансовим і технологічним секторам.
Якщо ж говорити про малі зарплати, то відносно невеликі виплати отримують люди, які живуть і працюють у країнах Південно-Східної та Центральної Європи. Це:
- Болгарія.
- Греція.
- Угорщина.
"Тут середні доходи значно нижчі за середній показник по ЄС. А різниця з лідерами може сягати кількох разів", — йдеться у публікації.
Така ситуація виникла через те, що ці країни мало уваги приділяють високотехнологічним галузям. До того ж тут:
- продуктивність праці є нижчою;
- профспілки не мають "потужного голосу", на відміну від успішніших країн.
Однак, як зауважується у статті, важливішою за номінальну суму доходу є купівельна спроможність грошей. Тобто наскільки високий рівень життя можна отримати завдяки заробленим грошам.
Як українцям обирати країни
Якщо зважати саме на купівельну спроможність грошей, то відмінність між багатшими й біднішими країнами не така вже й суттєва. Усе тому, що слабші, на перший погляд, країни за економічним розвитком, "показують кращу картину, якщо рахувати, скільки товарів і послуг можна придбати за ті самі гроші".
Тож українцям, які думають над переїздом в Європу, треба зважати не лише на пропоновану у вакансіях зарплату, а й на те, скільки грошей доведеться витрачати, наприклад, на житло, транспорт, продукти, податки й так далі.
