Зарплати в Україні — в якій сфері суттєво підвищать виплати з 1 січня

З 1 січня 2026 року в Україні працівникам підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ), які забезпечують базовими послугами населення під час воєнного стану, підвищать заробітну плату до 40%. Також передбачені нові надбавки.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Міністерства розвитку громад та територій.

Як зростуть зарплати у працівників сфери ЖКГ

Як зазначає Мінрозвитку, до галузевої угоди на 2023 — 2027 роки, укладеної між відомством, роботодавцями та профспілками ЖКГ, внесли зміни, що покликані підвищити соціальний захист працівників та стабільність роботи житлово-комунальних підприємств, які надають базові послуги для міст в умовах воєнного стану.

Йдеться про підвищення мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду до рівня не менш ніж 260% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Очікується, що загальне підвищення оплати праці для таких робітників може становити 40%. Зміни мають запрацювати з 1 січня 2026 року.

У Мінрозвитку зауважили, що підвищаться коефіцієнти зарплатні водіїв вантажного, легкового транспорту та автобусів. Також до цього переліку додадуть нову категорію — водіїв електромобілів.

Окрім того, передбачається збільшення розміру надбавок:

за виконання особливо важливої роботи, зокрема, під час воєнного стану, — до 100% посадового окладу;

за знання іноземної мови — до 15% посадового окладу.

Як пояснили у відомстві, відповідне рішення покликане покращити соцзахист працівників підприємств ЖКГ під час війни.

Як зміняться мінімалка та прожитковий мінімум у 2026 році

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум та мінімальну зарплату планують підвищити вперше з 2024 року. Зокрема, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб в Україні зросте з 3028 до 3328 грн. Інші показники зміняться так:

Загальний прожитковий мінімум — з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%); Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, — з 2361 грн до 2595 (+9,9%); Мінімальна зарплата — з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);

Раніше ми писали, що у 2026 році зміниться розмір зарплати, що буде гарантією для бронювання від мобілізації. Це передбачено законом про держбюджет на наступний рік.

Також ми розповідали, що з 2026 року працівники сфери освіти почнуть отримувати на 30% вищу зарплату. Надалі передбачається підвищення восени ще на 20%.