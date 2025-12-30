Зарплаты 2025 — кто из специалистов лидирует по динамике роста и уровню доходов

Работник на заводе. Фото: Freepik

На украинском рынке труда в конце 2025 года стабильно высокие доходы имеют представители оборонного сектора и строительной отрасли. В то же время, наиболее стремительный рост заработной платы фиксируют в сфере услуг.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала "OLX Работа", обнародованные для медиа.

Кто получает самые высокие средние зарплаты в 2025 году

По этой информации, в конце осени самая высокая средняя зарплата была зафиксирована среди представителей Сил обороны, где показатель равен 70,5 тыс. грн. В частности, речь идет о вакансиях службы по контракту для связистов, операторов дронов, механиков и стрелков.

Далее по уровню средней зарплаты идет строительная отрасль. Фасадчикам платят на уровне 52,5 тыс. грн, штукатурам — 50 тыс. грн, прорабам и каменщикам — 45 тыс. грн, плиточникам — 41 тыс. грн.

Несколько меньшие средние зарплаты у работников станций технического обслуживания и автомоек: представителям этой сферы платят менее 50 тыс. грн. А именно: рихтовщикам — 48,5 тыс. грн, автоэлектрикам и автомалярам — 40 тыс. грн, сварщикам, монтажникам, автослесарям и механикам — 35 тыс. грн.

Сравнительно высокие средние доходы в 35 тыс. грн у супервайзеров сферы торговли и у стоматологов.

Самая активная динамика роста зарплат за год

С начала года стремительно выросли доходы по вакансиям поваров для работы за рубежом — почти на 360%, брокеров, у которых средняя зарплата подскочила на 100%, до 50 тыс. грн. Также в этом списке: комплектовщики и прорабы, у которых доход вырос на 28-30%, до 26 тыс. грн и 45 тыс. грн соответственно.

Также стремительный рост зарплат за последний год фиксируют в двух сферах: розничная торговля и гостинично-ресторанный бизнес. В рейтинг попали:

начальники отделов продаж — на 32%, до 33,75 тыс. грн;

менеджеры гостинично-ресторанного бизнеса — на 21%, до 24,5 тыс. грн;

торговые представители — на 18%, до 26,5 тыс. грн;

пекари — на 18%, до 20 тыс. грн;

супервайзеры — на 17%, до 35 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что в Украине с 2026 года обнулится индексация зарплаты. Для всех будет действовать единый подход для установления базового месяца для отсчета.

Еще сообщали, что наименьшие зарплаты в странах Юго-Восточной и Центральной Европы имеют работники в Болгарии, Греции и Венгрии. Там средние доходы значительно ниже среднего уровня по еврозоне.