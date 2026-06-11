Виплата зарплати в Україні: який графік не можна порушувати

Людина рахує на калькуляторі, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Роботодавці в Україні повинні видавати заробітну плату щонайменше двічі на місяць. Будь-які спроби домовитися про інший графік суперечать Кодексу законів про працю — навіть за згодою працівників.

Про нюанси та правила виплат у 2026 році розповідає Новини.LIVE з посиланням на Федерацію профспілок України.

Як часто мають платити зарплату

За законом роботодавець має виплачувати гроші щонайменше двічі на місяць. Один раз — аванс, другий — основна частина. Між цими виплатами не повинно минати більше 16 календарних днів.

Після завершення розрахункового періоду гроші мають надійти максимум за 7 днів. Тобто затримувати або переносити виплату на одну дату заборонено.

Важливий момент: якщо день виплати припадає на вихідний або святковий день, кошти працівникам мають перерахувати напередодні.

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Зарплату виплачують або на банківський рахунок, або через касу підприємства. Дати визначають у внутрішніх документах або колективному договорі, але сам принцип не змінюється.

Яке покарання за затримку виплат

Керівників притягнуть до відповідальності у таких випадках:

якщо виплату затримали більш ніж на місяць;

або якщо гроші виплатили не в повному обсязі.

Для юридичних осіб це штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. У перерахунку — десятки тисяч гривень залежно від актуального рівня мінімалки.

Втім, під час дії воєнного стану правила трохи пом'якшили. Штрафи можуть скасувати, якщо роботодавець виконає припис інспекції праці та усуне порушення.

Окремо відповідальність несуть посадові особи — директори або бухгалтери. Для них передбачені штрафи:

від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів — за порушення строків виплати;

від 100 до 300 мінімумів — за повторне порушення протягом року.

Такий самий підвищений штраф випишуть, якщо затримують зарплату неповнолітнім, вагітним жінкам, одиноким батькам, а також батькам, які виховують дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні зберігається суттєва різниця в зарплатах між чоловіками та жінками. За даними Держстату, у першому кварталі середній дохід чоловіків був близько 33,8 тис. грн, тоді як жінки отримували приблизно 24,8 тис. грн. Найбільший розрив фіксують у сфері культури, спорту та розваг — там різниця може доходити майже до половини заробітку.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні за рік поменшало працівників у державних органах, але зарплати зросли. Представники центральної влади отримують близько 60,7 тис. грн, а в обласних адміністраціях — приблизно 45,1 тис. грн.