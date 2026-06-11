Выплата зарплаты в Украине: какой график нельзя нарушать

Человек считает на калькуляторе, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Работодатели в Украине обязаны выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц. Любые попытки договориться о другом графике противоречат Трудовому кодексу — даже с согласия работников.

О нюансах и правилах выплат в 2026 году рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.

Как часто должны выплачивать зарплату

По закону работодатель должен выплачивать деньги не реже двух раз в месяц. Один раз — аванс, второй — основная часть. Между этими выплатами не должно проходить более 16 календарных дней.

После завершения расчетного периода деньги должны поступить максимум через 7 дней. То есть задерживать или переносить выплату на другую дату запрещено.

Важный момент: если день выплаты приходится на выходной или праздничный день, средства работникам должны перечислить накануне.

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Зарплату выплачивают либо на банковский счет, либо через кассу предприятия. Даты определяются во внутренних документах или коллективном договоре, но сам принцип не меняется.

Какое наказание за задержку выплат

Руководителей привлекут к ответственности в следующих случаях:

если выплату задержали более чем на месяц;

или если деньги выплатили не в полном объеме.

Для юридических лиц это штраф в размере трех минимальных заработных плат. В пересчете — десятки тысяч гривен в зависимости от актуального уровня минималки.

Впрочем, во время действия военного положения правила немного смягчили. Штрафы могут отменить, если работодатель выполнит предписание инспекции труда и устранит нарушение.

Отдельно ответственность несут должностные лица — директора или бухгалтеры. Для них предусмотрены штрафы:

от 30 до 100 необлагаемых минимумов — за нарушение сроков выплаты;

от 100 до 300 минимумов — за повторное нарушение в течение года.

Такой же повышенный штраф выпишут, если задерживают зарплату несовершеннолетним, беременным женщинам, одиноким родителям, а также родителям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине сохраняется существенная разница в зарплатах между мужчинами и женщинами. По данным Госстата, в первом квартале средний доход мужчин составлял около 33,8 тыс. грн, тогда как женщины получали примерно 24,8 тыс. грн. Наибольший разрыв фиксируется в сфере культуры, спорта и развлечений — там разница может доходить почти до половины заработка.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине за год сократилось число работников в государственных органах, но зарплаты выросли. Представители центральной власти получают около 60,7 тыс. грн, а в областных администрациях — примерно 45,1 тыс. грн.