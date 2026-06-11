Выплата зарплаты в Украине: какой график нельзя нарушать

Зарплата не по графику: какие последствия ждут работодателей
Работодатели в Украине обязаны выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц. Любые попытки договориться о другом графике противоречат Трудовому кодексу — даже с согласия работников.
О нюансах и правилах выплат в 2026 году рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.
Как часто должны выплачивать зарплату
По закону работодатель должен выплачивать деньги не реже двух раз в месяц. Один раз — аванс, второй — основная часть. Между этими выплатами не должно проходить более 16 календарных дней.
После завершения расчетного периода деньги должны поступить максимум через 7 дней. То есть задерживать или переносить выплату на другую дату запрещено.
Важный момент: если день выплаты приходится на выходной или праздничный день, средства работникам должны перечислить накануне.
Зарплату выплачивают либо на банковский счет, либо через кассу предприятия. Даты определяются во внутренних документах или коллективном договоре, но сам принцип не меняется.
Какое наказание за задержку выплат
Руководителей привлекут к ответственности в следующих случаях:
- если выплату задержали более чем на месяц;
- или если деньги выплатили не в полном объеме.
Для юридических лиц это штраф в размере трех минимальных заработных плат. В пересчете — десятки тысяч гривен в зависимости от актуального уровня минималки.
Впрочем, во время действия военного положения правила немного смягчили. Штрафы могут отменить, если работодатель выполнит предписание инспекции труда и устранит нарушение.
Отдельно ответственность несут должностные лица — директора или бухгалтеры. Для них предусмотрены штрафы:
- от 30 до 100 необлагаемых минимумов — за нарушение сроков выплаты;
- от 100 до 300 минимумов — за повторное нарушение в течение года.
Такой же повышенный штраф выпишут, если задерживают зарплату несовершеннолетним, беременным женщинам, одиноким родителям, а также родителям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине сохраняется существенная разница в зарплатах между мужчинами и женщинами. По данным Госстата, в первом квартале средний доход мужчин составлял около 33,8 тыс. грн, тогда как женщины получали примерно 24,8 тыс. грн. Наибольший разрыв фиксируется в сфере культуры, спорта и развлечений — там разница может доходить почти до половины заработка.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине за год сократилось число работников в государственных органах, но зарплаты выросли. Представители центральной власти получают около 60,7 тыс. грн, а в областных администрациях — примерно 45,1 тыс. грн.