Работа в Украине — ТОП-5 вакансий с зарплатой до 50 тыс. грн

Работодатель и кандидат на работу. Фото: Freepik

На украинском рынке труда есть много предложений с заработной платой до 50 тыс. гривен в сентябре 2024 года. В частности, такие суммы можно получать ежемесячно, работая копирайтером или учителем английского языка.

Об этом свидетельствует информация на одном из крупных сайтов по поиску работы.

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В Украине набирает популярность онлайн-работа. При этом копирайтер — одна из самых доступных профессий, предусматривающая работу за компьютером. Так, на одном из сайтов поиска работы опубликован ряд вакансий для копирайтеров с зарплатой 41,4 тыс. — 53,5 тыс. гривен. Главное требование в таких предложениях — знание английского языка.

Учителя иностранных языков могут также хорошо зарабатывать, не выходя из дома. Количество вакансий на кадровых порталах составляет несколько сотен, а некоторые готовы платить по 40 тыс. гривен без особой нагрузки.

SEO-копирайтер в продуктовую компанию

В частности, в Международную продуктовую компанию EdTech ищут SEO-копирайтера на заработную плату от 26 тыс. до 30 тыс. гривен. Следует писать уникальный и оптимизированный контент (статьи) для сайта компании с учетом SEO-принципов. Требуют опыт работы на позиции SEO-копирайтера или подобных позициях в течение не менее двух лет.

SEO-копирайтер в IT-компанию

Также IT-компания ищет SEO-копирайтера от 23,5 тыс. до 43,12 тыс. гривен. Как говорится в описании вакансии, работа на неполный рабочий день с почасовой оплатой или по результатам работы. Среди требований — опыт работы в сфере копирайтинга, базовые знания SEO-копирайтинга и высокий уровень письменного английского языка.

Независимый автор контента

Есть вакансии независимым автором или редактором в компании Education Pathways, специализирующейся на статьях, пресс-релизах, описаниях продуктов, публикациях в социальных сетях, техническом тексте, академическом редактировании, новостях, разделах книг. Клиентами являются маркетинговые фирмы, розничные продавцы электронной коммерции, учебные заведения, издательства, веб-порталы. Заработная плата — 40 тыс. гривен.

Репетитор английского языка

Одна из школ "Профи-центр" приглашает репетитора английского на зарплату от 25 тыс. до 35 тыс. гривен. Необходимо проводить занятия для групп и индивидуальных клиентов на английском (метод Каллана — полное погружение в языковую среду).

Учитель английского языка

Еще одна компания Dni Turkce ищет работника на должность учителя английского со свободным владением языком на уровне B2-C2. За такую работу работодатели готовы платить от 10 тыс. до 40 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые компании в сентябре 2024 года продолжают искать работников на дистанционную работу. Некоторым специалистам предлагают за работу из дома 30 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине увеличился размер заработной платы, которую берут в основу для расчета пенсий граждан. Показатель почти на 4 тысячи гривен превышает размер зарплаты в начале 2024 года.