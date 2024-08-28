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Зарплата до 36 тис. грн — в Україні роботодавці шукають фахівців віком 60+

28 серпня 2024 12:34
Ксенія Симонова - Редактор
Робота для пенсіонерів — яких фахівців шукають та скільки платять
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

На українському ринку праці влітку побільшало роботи для пенсіонерів. Водночас, заробітна плата у вакансіях для кандидатів віком 60+ сягає 36 тис. гривень.

Про це свідчить інформація порталу Work.ua.

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Яких фахівців віком 60+ шукають роботодавці

За даними аналітиків, у липні порівняно з попереднім місяцем фіксують збільшення числа вакансій для студентів та людей без досвіду у межах 1%. При цьому вакансій побільшало більш помітно для фахівців, які володіють англійською (+5%), ветеранів (+5%) та людей похилого віку (+6%).

Минулий місяць був характерним не тільки підвищенням запитів на працівників поважного віку, а також зростанням пропонованої оплати праці.

Роботодавцям під час війни надалі складно знаходити кандидатів:

  • на робітничі спеціальності;
  • фахівців галузі медицини;
  • спеціалістів сфери будівництва;
  • фахівців транспортної галузі.

Компанії пропонують людям 60+ переважно  посади у сфері обслуговування, транспорту, робітничі спеціальності на виробництвах.

Розмір зарплат для пенсіонерів

Розмір рівня заробітної плати суттєво коливається за всіма пропонованими вакансіями. Так, найменше готові платити прибиральниці у готелі — від 8 тис. гривень, а найбільше кур'єру на власному авто — до 36 тис. гривень.

За інформацією порталу Work.ua, конкуренція на ринку праці доволі висока. У липні було створено та оновлено понад 330,52 тис. резюме, що на 9% більше проти попереднього місяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій назвали умову, за якої заробітну плату вчителів можуть підвищити вдвічі. Йдеться про виділення необхідної суми коштів.

Також ми писали, що в Україні компанії нарощують заборгованість із заробітної плати перед своїми працівниками. Йдеться про майже дві тисячі підприємств, де існують проблеми із розрахунком за роботу підлеглим.

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