Работа для пенсионеров — каких специалистов ищут и сколько платят

Зарплата до 36 тыс. грн — в Украине работодатели ищут специалистов в возрасте 60+
На украинском рынке труда летом стало больше работы для пенсионеров. В то же время, заработная плата в вакансиях для кандидатов в возрасте 60+ достигает 36 тыс. гривен.
Об этом свидетельствует информация портала Work.ua.
Каких специалистов в возрасте 60+ ищут работодатели
По данным аналитиков, в июле по сравнению с предыдущим месяцем фиксируют увеличение числа вакансий для студентов и людей без опыта в пределах 1%. При этом вакансий увеличилось более заметно для специалистов, владеющих английским (+5%), ветеранов (+5%) и пожилых людей (+6%).
Прошедший месяц был характерен не только повышением запросов на работников почтенного возраста, а также ростом предлагаемой оплаты труда.
Работодателям во время войны в дальнейшем сложно находить кандидатов:
- на рабочие специальности;
- специалистов в области медицины;
- специалистов сферы строительства;
- специалистов транспортной отрасли.
Компании предлагают людям 60+ преимущественно должности в сфере обслуживания, транспорта, рабочих специальностей на производствах.
Размер зарплат для пенсионеров
Размер уровня средней заработной платы существенно колеблется по всем предлагаемым вакансиям. Так, меньше всего готовы платить уборщицам в гостинице — от 8 тыс. гривен, а больше всего курьерам на собственном авто — до 36 тыс. гривен.
По информации портала Work.ua, конкуренция на рынке труда достаточно высока. В июле было создано и обновлено более 330,52 тыс. резюме, что на 9% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Что еще стоит знать
Напомним, в комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций назвали условие, при котором заработную плату учителей могут повысить вдвое. Речь идет о выделении требуемой суммы средств.
Также мы писали, что на Украине компании наращивают задолженность по заработной плате перед своими работниками. Речь идет о почти двух тысячах предприятий, где существуют проблемы с расчетом за работу подчиненным.
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