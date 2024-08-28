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Зарплата до 36 тыс. грн — в Украине работодатели ищут специалистов в возрасте 60+

28 августа 2024 12:34
Ксения Симонова - Редактор
Работа для пенсионеров — каких специалистов ищут и сколько платят
Пожилая женщина. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

На украинском рынке труда летом стало больше работы для пенсионеров. В то же время, заработная плата в вакансиях для кандидатов в возрасте 60+ достигает 36 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация портала Work.ua.

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По данным аналитиков, в июле по сравнению с предыдущим месяцем фиксируют увеличение числа вакансий для студентов и людей без опыта в пределах 1%. При этом вакансий увеличилось более заметно для специалистов, владеющих английским (+5%), ветеранов (+5%) и пожилых людей (+6%).

Прошедший месяц был характерен не только повышением запросов на работников почтенного возраста, а также ростом предлагаемой оплаты труда.

Работодателям во время войны в дальнейшем сложно находить кандидатов:

  • на рабочие специальности;
  • специалистов в области медицины;
  • специалистов сферы строительства;
  • специалистов транспортной отрасли.

Компании предлагают людям 60+ преимущественно должности в сфере обслуживания, транспорта, рабочих специальностей на производствах.

Размер зарплат для пенсионеров

Размер уровня средней заработной платы существенно колеблется по всем предлагаемым вакансиям. Так, меньше всего готовы платить уборщицам в гостинице — от 8 тыс. гривен, а больше всего курьерам на собственном авто — до 36 тыс. гривен.

По информации портала Work.ua, конкуренция на рынке труда достаточно высока. В июле было создано и обновлено более 330,52 тыс. резюме, что на 9% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Что еще стоит знать

Напомним, в комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций назвали условие, при котором заработную плату учителей могут повысить вдвое. Речь идет о выделении требуемой суммы средств.

Также мы писали, что на Украине компании наращивают задолженность по заработной плате перед своими работниками. Речь идет о почти двух тысячах предприятий, где существуют проблемы с расчетом за работу подчиненным.

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