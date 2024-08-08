Зарплати в Україні — яким фахівцям робітничих професій платять до 30 тис. грн

Монтаж сонячних панелей. Фото: solarsystem

Експерти назвали посади фахівців у сфері виробництва та робітничих спеціальностей, яким платять найбільше у 2024 році. Йдеться про заробітну плату близько 30 тис. гривень.

Про це свідчать дані порталу OLX, пише РБК-Україна.

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Ситуація з дефіцитом фахівців робітничої сфери

Як зазначають аналітики, нині роботодавці готові платити більше таким фахівцям через виникнення дефіциту у зв'язку з мобілізацією та еміграцією українців.

Цьогоріч закрити попит на таких спеціалістів складніше. Особливо це стосується виробничої, будівельної, логістичної сфери роздрібній торгівлі.

За їхніми оцінками, рівень безробіття становить 13%. Однак роботодавці відчувають значні труднощі у закритті позицій.

Кому з робітників платять вище 30 тис. грн

За даними Державної служби статистики, зараз середня зарплата становить 18,9 тис. гривень. У 2024 році вона підвищилась на 22,5%.

Проте спеціалістам робітничої сфери готові платити близько 30 тис. гривень. Зокрема, у червні у галузі виробництва та робітничих спеціальностей найбільше платять:

Машиністам екскаватора — у середньому 32,96 тис. гривень;

Конструкторам — 27 32 тис. гривень;

Зварювальникам — 27,86 тис. гривень;

Складальникам меблів — 25,14 тис. гривень;

Монтажникам — 26,94 тис. гривень;

Операторам "Числового програмного керування" — 24,94 тис. гривень;

Токарям — 23,47 тис. гривень;

Технологам — 26,8 тис. гривень;

Механікам — 22,58 тис. гривень;

Столярам — 21,97 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у липні 2024 року, за інформацією Міністерства економіки, у середньому пропонована заробітна плата у вакансіях на порталах роботи підвищилась до 19,55 тис. грн.

Також ми писали, що у близько 40% українських фахівців IT-сфери підвищилася заробітна плата як всередині країни, так і за кордоном. У деяких зі спеціалістів щомісячні виплати за останні пів року зросли на 300 доларів.