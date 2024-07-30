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На 300 доларів більше — кому з українських спеціалістів підвищили зарплати

30 липня 2024 13:40
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — де і кому з фахівців підвищили виплати
Працівник за комп'ютером. Фото: depositphotos
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році у близько 40% українських фахівців IT-сфери підвищилася заробітна плата як в середині країни, так і за кордоном. У деяких зі спеціалістів щомісячні виплати за останні пів року зросли на 300 доларів.

Такі результати дослідження DOU.

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Підвищення зарплат українських програмістів у 2024 році

Згідно з опитуванням, цьогоріч в Україні та за кордоном роботодавці переглядали зарплатню частіше джуніорам та фахівцям із досвідом роботи до двох років. Встановлено, що їм інтенсивніше, ніж іншим айтівцям підвищували виплати завдяки зміні позиції.

Тільки у 23% фахівців підвищення не було пов'язане зі зміною роботи або проєкту чи переходом на іншу посаду.

Також відомо, що 11% за цей час отримали підвищення саме завдяки змінам: або переходу на новий рівень, або на іншу позицію. Ще 8% отримали більші виплати завдяки зміні компанії чи проєкту.

 

зарплати програмісти 2024
Графіка. Джерело: DOU

Як зазначають аналітики, спеціалістам, які мають досвід роботи більш ніж п'ять років, рідше переглядали оплату праці. Найчастіше йшлося про перегляд виплат у рамках регулярного підвищення зарплати і рідше — через кар'єрне зростання на роботі чи в результаті переходу на нову роботу. Водночас, з-поміж фахівців, які мають великий досвід, більше тих, чия зарплата навпаки — знизилась цьогоріч.

Дослідження засвідчило, що під час переходу на нову роботу заробітна плата найчастіше зростала. Так, приблизно половина тих, хто менше як рік тому змінив місце роботи, отримали підвищення зарплатні.

Експерти встановили, що в Україні більше шансів для зростання зарплати після зміни компанії мають джуни та мідли, а за межами країни — сеньйори та ліди.

 

зарплати програмісти 2024
Графіка. Джерело: DOU

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні парламент ухвалив рішення щодо підвищення зарплат помічникам народних депутатів на 50%. За це проголосували 264 народних депутати. До підвищення помічники отримували 88,4 тисячі гривень, а після — зарплата зросла до 132,6 тисячі гривень на місяць.

Раніше ми писали, що в Україні зростає середня заробітна плата через дефіцит низки спеціалістів. Найвищі зарплати фіксуються у трьох містах, а військові спеціальності випередили за оплатою праці IТ-сферу.

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