Зарплати в Україні — відомо, кому найбільше підвищують оплату праці

Українцям підвищили зарплати — у кого найбільше зросли доходи
Український бізнес у низці сфер підвищує заробітну плату своїм підлеглим, щоб утримати наявних працівників та залучити нових. Відомо, кому найбільше підвищують оплату праці у 2024 році.
Про це свідчать дані Міністерства економіки та Державної служби статистики.
Ситуація на ринку праці у 2024 році
На ринку праці в останні роки на рівень зарплат продовжують впливати чинники 2022 року, продиктовані наслідками повномасштабної війни. Йдеться про:
- тимчасову втрату великих територій;
- руйнацію об'єктів інфраструктури та підприємств (пошкодження, що порушили діяльність);
- істотні руйнування логістики;
- відтік працездатного населення за кордон (мігранти) та в лави української армії, що посилило дисбаланси на ринку.
У липні 2024 року, за інформацією Міністерства економіки, у середньому пропонована заробітна плата у вакансіях на порталах роботи підвищилась до 19,55 тис. грн.
За даними статистичного відомства, середня зарплата в першому кварталі поточного року дорівнювала 18,9 тис. грн. Тоді як в аналогічний період 2023 року було 15,43 тис. грн.
Де найбільше зросли доходи працівників
Як повідомляє Мінекономіки, найбільше зросли доходи працівників у таких сферах:
- галузь інформації та телекомунікацій — 49,47 тис. грн;
- сфера фінансової та страхової діяльності — 39,12 тис. грн;
- сектор професійної, наукової та технічної діяльності — 26,32 тис. грн;
- галузь державного управління та оборони — 23,37 тис. грн;
- сфера гуртової та роздрібної торгівлі — 22,8 тис. грн.
Найнижчі доходи у таких галузях:
- сфера освіти — 12,65 тис. грн;
- галузь мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 13,66 тис. грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше у Міносвіти заявили, що з бюджету понад 70% йде на фінансування оборони. Тому найближчим часом вчителям не варто очікувати підвищення зарплат.
Також ми писали, що Національний банк прогнозує підвищення заробітної плати у 2024 році, оскільки конкуренція роботодавців за кваліфікованих працівників змушуватиме до перегляду оплати праці. Очікується, що реальна зарплата з урахування інфляції вийде на довоєнний рівень наступного року.
Читайте Новини.LIVE!