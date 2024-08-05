Зарплати в Україні — відомо, кому найбільше підвищують оплату праці

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український бізнес у низці сфер підвищує заробітну плату своїм підлеглим, щоб утримати наявних працівників та залучити нових. Відомо, кому найбільше підвищують оплату праці у 2024 році.

Про це свідчать дані Міністерства економіки та Державної служби статистики.

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Ситуація на ринку праці у 2024 році

На ринку праці в останні роки на рівень зарплат продовжують впливати чинники 2022 року, продиктовані наслідками повномасштабної війни. Йдеться про:

тимчасову втрату великих територій;

руйнацію об'єктів інфраструктури та підприємств (пошкодження, що порушили діяльність);

істотні руйнування логістики;

відтік працездатного населення за кордон (мігранти) та в лави української армії, що посилило дисбаланси на ринку.

У липні 2024 року, за інформацією Міністерства економіки, у середньому пропонована заробітна плата у вакансіях на порталах роботи підвищилась до 19,55 тис. грн.

За даними статистичного відомства, середня зарплата в першому кварталі поточного року дорівнювала 18,9 тис. грн. Тоді як в аналогічний період 2023 року було 15,43 тис. грн.

Дані Держстату. Джерело: psm7.com

Де найбільше зросли доходи працівників

Як повідомляє Мінекономіки, найбільше зросли доходи працівників у таких сферах:

галузь інформації та телекомунікацій — 49,47 тис. грн;

сфера фінансової та страхової діяльності — 39,12 тис. грн;

сектор професійної, наукової та технічної діяльності — 26,32 тис. грн;

галузь державного управління та оборони — 23,37 тис. грн;

сфера гуртової та роздрібної торгівлі — 22,8 тис. грн.

Найнижчі доходи у таких галузях:

сфера освіти — 12,65 тис. грн;

галузь мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 13,66 тис. грн.

Дані Мінекономіки та Держстату. Джерело: psm7.com

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Міносвіти заявили, що з бюджету понад 70% йде на фінансування оборони. Тому найближчим часом вчителям не варто очікувати підвищення зарплат.

Також ми писали, що Національний банк прогнозує підвищення заробітної плати у 2024 році, оскільки конкуренція роботодавців за кваліфікованих працівників змушуватиме до перегляду оплати праці. Очікується, що реальна зарплата з урахування інфляції вийде на довоєнний рівень наступного року.