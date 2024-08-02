Зарплати в Україні суттєво зростуть — Нацбанк окреслив терміни

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) прогнозує підвищення заробітної плати у 2024 році, оскільки конкуренція роботодавців за кваліфікованих працівників змушуватиме до перегляду оплати праці. Очікується, що реальна зарплата з урахування інфляції вийде на довоєнний рівень наступного року.

Про це йдеться у новому "Інфляційному звіті" НБУ (за липень 2024-го).

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Прогноз НБУ щодо зарплат на 2024 рік

Згідно зі звітом, низький рівень пропозиції робочої сили, що стримує економічне відновлення підприємств, змінює підходи на ринку праці, зокрема шляхом ширшого залучення жінок на чоловічу роботу, та стимулює до підвищення зарплат.

Так, тільки у першому кварталі поточного року в середньому реальні зарплати зросли на 17,7% (рік до року) з урахування інфляції. За високочастотними індикаторами, такі темпи зростання зарплат зберігалися протягом другого кварталу, всупереч погіршенню прогнозів бізнесу щодо зміни чисельності працівників та витрат на оплату праці.

Подальшому збільшенню реальних доходів населення, а, відповідно, й стійкому зростанню споживання сприяли:

поліпшення зайнятості;

підвищення заробітних плат;

зростання соціальних виплат.

"Посилення конкуренції за доступну робочу силу, у тому числі із закордонними роботодавцями, та збереження м’якої фіскальної політики залишатимуться стійкими чинниками зростання зарплат у приватному секторі та відповідно споживчого попиту. Очікується, що реальні зарплати перевищать свій довоєнний рівень протягом 2025 року та зростатимуть надалі", — зазначають аналітики.

Що буде із зарплатами у 2025 році

Згідно з прогнозом регулятора, торік середня номінальна зарплата в країні зросла на 17,7%, тоді як реальна — на 3,7%.

Водночас, цього року НБУ очікує на суттєве зростання номінальної зарплати — на 16,1%, а реальної з урахуванням інфляції — на 9,7%.

На 2025 рік розраховує, що номінальна зарплата підвищиться на 14,6%, а реальна зросте на 5,8%. На 2026 рік — номінальна зарплата підскочить не так високо — на 8,7%, а реальна — лише на 2,9%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські підприємства підвищують рівень оплати праці, щоб утримати та залучити нових висококваліфікованих працівників. Це необхідний крок через дефіцит трудових ресурсів у країні.

Також ми писали, що середня заробітна плата в Україні на 25% менша, ніж демонструє Держслужба статистики. Офіційні дані не відображають реальної ситуації в країні приблизно з 2007 року.