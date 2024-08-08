Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Зарплата до 30 тысяч — в Украине ищут специалистов рабочих профессий arrow

Зарплата до 30 тысяч — в Украине ищут специалистов рабочих профессий

8 августа 2024 13:40
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине — каким специалистам рабочих профессий платят до 30 тыс. грн
Монтаж солнечных панелей. Фото: solarsystem
Ксения Симонова - Редактор

Эксперты назвали должности специалистов в сфере производства и рабочих специальностей, которым платят больше всего в 2024 году. Речь идет о заработной плате около 30 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала OLX, пишет РБК-Украина.

Читайте также:

Ситуация с дефицитом специалистов рабочей сферы

Как отмечают аналитики, в настоящее время работодатели готовы платить больше таким специалистам из-за дефицита в связи с мобилизацией и эмиграцией украинцев.

В этом году закрыть спрос на таких специалистов посложнее. Особенно это касается производственной, строительной, логистической сферы розничной торговли.

По их оценкам уровень безработицы составляет 13%. Однако работодатели испытывают значительные трудности в закрытии позиций.

Кому из рабочих платят до 30 тыс. грн

По данным Государственной службы статистики, сейчас средняя зарплата составляет 18,9 тыс. гривен. В 2024 году она повысилась на 22,5%.

Тем не менее, специалистам рабочей сферы готовы платить около 30 тыс. гривен. В частности, в июне в области производства и рабочих специальностей больше всего платят:

  • Машинистам экскаватора — в среднем 32,96 тыс. гривен;
  • Конструкторам — 27 32 тыс. гривен;
  • Сварщикам — 27,86 тыс. гривен;
  • Сборщикам мебели — 25,14 тыс. гривен;
  • Монтажникам — 26,94 тыс. гривен;
  • Операторам "Числового программного управления" — 24,94 тыс. гривен;
  • Токарям — 23,47 тыс. гривен;
  • Технологам — 26,8 тыс. гривен;
  • Механикам — 22,58 тыс. гривен;
  • Столярам — 21,97 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в июле 2024 году, по информации Министерства экономики, в среднем предлагаемая заработная плата в вакансиях на порталах работы повысилась до 19,55 тыс. грн.

Также мы писали, что около 40% украинских специалистов IT-сферы повысилась заработная плата как внутри страны, так и за рубежом. У некоторых из специалистов ежемесячные выплаты за последние полгода выросли на 300 долларов.

зарплаты выплаты работа деньги сотрудники вакансии работодатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:08 В сфере торговли острая нехватка мужчин во время войны — что предлагает ритейл

14:02 Афера с резервуарами для военных на 15 млн грн — владелицу предприятия задержали

13:57 В Одесской области от наезда поезда пострадал ребенок

13:53 Студенты медицинских ЗВО будут учиться по новому — как Минздрав изменит прохождение интернатуры

13:47 В Киеве прошла акция солидарности с Грузией против агрессии РФ — сделали заявление о Саакашвили

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

13:45 Футболист Динамо может заменить в Интере Арнаутовича — что известно

13:43 Как действовать, если в Резерв+ отсутствуют данные об отсрочке — ответ адвоката

13:40 Зарплата до 30 тысяч — в Украине ищут специалистов рабочих профессий

Text

13:34 Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

13:33 Россияне снова угрожают захватить Одессу — экс президент Медведев озвучил свои мечты

14:08 В сфере торговли острая нехватка мужчин во время войны — что предлагает ритейл

14:02 Афера с резервуарами для военных на 15 млн грн — владелицу предприятия задержали

13:57 В Одесской области от наезда поезда пострадал ребенок

13:53 Студенты медицинских ЗВО будут учиться по новому — как Минздрав изменит прохождение интернатуры

13:47 В Киеве прошла акция солидарности с Грузией против агрессии РФ — сделали заявление о Саакашвили

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

13:45 Футболист Динамо может заменить в Интере Арнаутовича — что известно

13:43 Как действовать, если в Резерв+ отсутствуют данные об отсрочке — ответ адвоката

13:40 Зарплата до 30 тысяч — в Украине ищут специалистов рабочих профессий

13:33 Россияне снова угрожают захватить Одессу — экс президент Медведев озвучил свои мечты

13:23 На Солнце произошло восемь вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

Text

13:34 Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

Text

13:05 Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского