Зарплаты в Украине — каким специалистам рабочих профессий платят до 30 тыс. грн

Монтаж солнечных панелей. Фото: solarsystem

Эксперты назвали должности специалистов в сфере производства и рабочих специальностей, которым платят больше всего в 2024 году. Речь идет о заработной плате около 30 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала OLX, пишет РБК-Украина.

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Ситуация с дефицитом специалистов рабочей сферы

Как отмечают аналитики, в настоящее время работодатели готовы платить больше таким специалистам из-за дефицита в связи с мобилизацией и эмиграцией украинцев.

В этом году закрыть спрос на таких специалистов посложнее. Особенно это касается производственной, строительной, логистической сферы розничной торговли.

По их оценкам уровень безработицы составляет 13%. Однако работодатели испытывают значительные трудности в закрытии позиций.

Кому из рабочих платят до 30 тыс. грн

По данным Государственной службы статистики, сейчас средняя зарплата составляет 18,9 тыс. гривен. В 2024 году она повысилась на 22,5%.

Тем не менее, специалистам рабочей сферы готовы платить около 30 тыс. гривен. В частности, в июне в области производства и рабочих специальностей больше всего платят:

Машинистам экскаватора — в среднем 32,96 тыс. гривен;

Конструкторам — 27 32 тыс. гривен;

Сварщикам — 27,86 тыс. гривен;

Сборщикам мебели — 25,14 тыс. гривен;

Монтажникам — 26,94 тыс. гривен;

Операторам "Числового программного управления" — 24,94 тыс. гривен;

Токарям — 23,47 тыс. гривен;

Технологам — 26,8 тыс. гривен;

Механикам — 22,58 тыс. гривен;

Столярам — 21,97 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в июле 2024 году, по информации Министерства экономики, в среднем предлагаемая заработная плата в вакансиях на порталах работы повысилась до 19,55 тыс. грн.

Также мы писали, что около 40% украинских специалистов IT-сферы повысилась заработная плата как внутри страны, так и за рубежом. У некоторых из специалистов ежемесячные выплаты за последние полгода выросли на 300 долларов.