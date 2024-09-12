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Якщо зарплата 15 тис. грн — українцям розповіли, якої чекати пенсії

12 вересня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — які будуть виплати за зарплати у 15 тис. грн
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні розмір пенсійних виплат залежить від страхового стажу та заробітної плати, яку люди отримували за час своєї трудової діяльності. Відомо, на яку пенсію на заслуженому відпочинку можна розраховувати, маючи 15 тис. гривень зарплати.

Такі підрахунки навело видання Oboz.ua.

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Протягом останніх трьох місяців року середня пенсія підвищилась на 73 грн, до 5,8 тис. гривень. Для порівняння — українці отримували на початку року у середньому 5,38 тис. грн, свідчать дані Пенсійного фонду.

Водночас, близько 26% пенсіонерів отримують пенсію, що не перевищує 3 тис. грн. Виплати різняться в областях: найвищі отримують жителі Києва, а найнижчі — на Тернопільщині.

Левова частка громадян отримує пенсійні виплати нижче 5 тис. грн, тоді як максимальна пенсія перевищує 23 тис. грн. Щоб отримувати таку виплату, треба для 35 років стажу мати офіційну зарплату у 67 тис. грн. Якщо стажу 25 років, то зарплата має сягати 94,44 тис. грн.

Якщо громадянин має 35 років стажу, а середня заробітна плата була на рівні середньої в країні, то пенсія становитиме 5,4 тис. грн.

Яка буде пенсія із зарплатою 15 тис. грн

За підрахунками, українці із заробітною платою в 15 тис. грн та з 35 роками страхового стажу зможуть отримувати пенсію, розмір якої дорівнюватиме 4,22 тис. грн.

З огляду на те, що середня зарплата в країні становить 16,83 тис. грн, співвідношення 15 тис. грн до цієї зарплати — 0,89.

"Враховуючи середню зарплату за три роки (13 559,41 грн), 35 років стажу та співвідношення 15 тис. грн до середньої зарплати, розмір майбутньої виплати становитиме 4 228,2 грн", — йдеться у матеріалі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні пенсія з інвалідності призначається за наявності страхового стажу. Проте для військовослужбовців, які отримали інвалідність під час служби, пенсія може бути призначена без наявності страхового стажу.

Також писали, особи, які постраждали від наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, мають право на отримання спеціальної пенсії в Україні. Цей вид пенсії не може бути нижчим за встановлений державою мінімальний розмір.

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