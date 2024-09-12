Работа для учителей с зарплатой 30 тыс. грн — ТОП-5 вакансий

Учитель математики. Фото: nus.org.ua

Украинские учителя с минимальным опытом работы могут получать заработную плату в размере 30 тысяч гривен. При этом высокий доход работодатели гарантируют не только знатокам английского и репетиторам.

Об этом свидетельствуют данные одного из украинских кадровых порталов.

Читайте также:

ТОП-5 вакансий для учителей с зарплатой 30 тыс. грн

Согласно исследованию Института образовательной аналитики, более двух тысяч педагогов намерены уйти из профессии, поскольку в государственных учреждениях в среднем зарплата составляет 12,64 тыс. гривен. Доход меньше от работников сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха. В то же время, ситуация в частном секторе значительно иная, где зарплаты с нормальной загрузкой составляют от 30 тыс. до 40 тыс. гривен в месяц.

Работа преподавателем по робототехнике и детскому IT

Согласно информации на портале, приглашают на должность преподавателя по робототехнике и детскому IT. Зарплата зависит от занятости: от 15 тыс. до 30 тыс. грн. Претендентам предлагают гибкий график, потому можно работать в своем темпе. Работодатель предоставляет готовые инструкции и приложения для каждого курса, современные материалы и оборудование для занятий.

Работа учителем математики

Также ищут работника на должность учителя математики. Зарплата от 40 тыс. до 50 тыс. грн. Полная занятость. Среди требований: педагог умеет легко находить общий язык с детьми, проявляет креатив на занятиях (использует нестандартные подходы, электронные платформы). Предлагают для мужчин-учителей освобождение от мобилизации.

Работа учителем, репетитором немецкого языка

Есть предложения работы учителю, репетитору немецкого языка для работы с детьми дошкольного или школьного возраста. Среди обязанностей: проведение групповых занятий (4-8 детей) и индивидуальные. Неполная занятость. Среди требований: опыт работы онлайн преподавания для детей от одного года, высшее педагогическое образование, также готовы взять студента (незаконченное высшее, студент на последних курсах). Зарплата от 15 тыс. до 36 тыс. грн (от 250-600 грн/занятие).

Работа преподавателем английского дистанционно

Предлагают работу преподавателям английского в частную онлайн-школу разговорного английского. Предусмотрена полная и неполная занятость. Предлагают гибкий график занятий онлайн: можно самому выбрать удобный график работы и количество занятий в день. Опыт работы от одного года. Также готовы взять студента, человека с инвалидностью. Предоставляет готовые материалы уроков и подписки на все современные платформы с актуальными материалами. Оплата за урок выше, чем в других крупных школах (ставка за урок от 150 до 400 грн.) + современная бонусная система. В целом заработная плата составляет 20 тыс. — 30 тыс. грн/месяц.

Работа преподавателем начальных классов

Также приглашают к сотрудничеству преподавателя начальных классов. График работы с 8:45 — 15:45. Форма обучения: офлайн. При этом преподавательская нагрузка составляет 24 часа в неделю. Обещают официальное трудоустройство. Зарплата от 28 тыс. до 35 тыс. грн/месяц. Среди требований: опыт работы от одного года, наличие высшего образования. Полная занятость.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты рассказали, на какую пенсию на заслуженном отдыхе можно рассчитывать, имея 15 тыс. гривен зарплаты. Размер пенсионных выплат зависит от страхового стажа и заработной платы, которую получали люди за время своей трудовой деятельности.

Также мы писали, что в Украине будет внедрена новая профессия — оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер). Нацагентство квалификаций одобрило соответствующий профессиональный стандарт, отвечающий международным требованиям IMAS (International Mine Action Standards).