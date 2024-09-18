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Зарплата 30 тыс. грн за дистанционную работу — ТОП-5 горячих вакансий

18 сентября 2024 10:17
Ксения Симонова - Редактор
Работа онлайн в Украине — ТОП-5 вакансий с зарплатой 30 тыс. гривен
Женщина за компьютером. Фото: bizmag
Ксения Симонова - Редактор

Украинские компании в сентябре 2024 года продолжают искать работников на дистанционную работу. Некоторым специалистам предлагают за труд из дома 30 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала.

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На рынке труда остается популярной отдаленная работа. Немало предложений такой работы в разных сферах. В частности, так могут работать учителя, дизайнеры, продавцы, работники СМИ.

Работа менеджером в торговую компанию

Компания, специализирующаяся на оптовой торговле, ищет менеджера чата. Платить обещают от 30 тысяч до 45 тыс. гривен. Среди требований — предоставление ответов для клиентов в чатах, консультирование и поддержка клиентов.

Работа дизайнером в студию мебели

Студия мебели приглашает на работу дизайнера. Обещает платить от 20 тыс. до 40 тыс. гривен ежемесячно. Среди требований: умение создавать проекты на основе программы Pro 100 и 3D max и производить просчет изделий.

Работа репетитором английского языка в онлайн-школе

Также онлайн-школа английского ищет репетитора. Готовы платить за такую работу до 30 тыс. гривен. Из требований — высокий уровень коммуникационного языка. Нужно проводить занятия для групп и индивидуальных клиентов на английском языке по методу Каллана (полное погружение в языковую среду).

Работа торговым представителем в компанию по подготовке учеников к НМТ

Компания по подготовке учеников к поступлению в учебные заведения ищет торгового представителя. Среди обязанностей нужно договариваться с руководством школ о проведении презентации продуктов компании для 10-11 классов в разных регионах. Зарплата — от 30 тыс. гривен в месяц.

Работа менеджером по продажам интернет-рекламы

Работодатель ищет менеджеров по продажам интернет-рекламы. Обещает стабильную заработную плату: ставка +% от продаж. Следует предоставлять рекламные услуги компании, искать новых клиентов и поддерживать связи с постоянными. Зарплата — до 30 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине размер пенсионных выплат зависит от объема страхового стажа, размера уплаченных соцвзносов и средней заработной платы за последние три года перед выходом на заслуженный отдых. Известно, какая будет пенсия при получении минимальной зарплаты.

Также мы писали, что в Украине увеличился размер заработной платы, которую берут в основу для расчета пенсий граждан. Показатель почти на 4 тысячи гривен превышает размер зарплаты в начале 2024 года.

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