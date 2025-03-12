Вартість 1 грама золота в Україні на 12 березня 2025 року — офіційні дані НБУ та актуальні ціни в ломбардах

Гранули 99,99% чистого золота. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Наразі світові ціни на золото переважно зростають. Це відбувається через збільшення попиту з боку центральних банків. Геополітична напруженість та економічна нестабільність сприяють зростанню інтересу до цього дорогоцінного металу як до безпечного активу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 12 березня.

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Що відбувається з цінами на золото

За останні дні ціни на золото трохи знизилися, оскільки невелике зміцнення долара США послабило попит на безпечні активи. Інвестори ж в очікуванні даних щодо інфляції в Сполучених Штатах, які можуть вплинути на наступне рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки.

Спотова ціна на золото опустилася на 0,2%, до 2 905,05 долара за унцію. Тоді як ф'ючерси на золото в США залишалися стабільними на рівні 2 911,60 долара.

Тим часом ринок залишається зосередженим на торгових суперечках. У своєму останньому попередженні Канаді президент США Дональд Трамп заявив, що взаємне мито на молочні продукти та пиломатеріали можуть стати неминучими.

"Ціни на золото, найімовірніше, підтримуватимуться на рівні близько 2 900 доларів, при цьому зберігається ймовірність повторного досягнення історичного максимуму у 2 956 доларів, зафіксованого наприкінці лютого", — зазначив старший аналітик брокерської компанії ActivTrades Рікардо Євангеліста.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 3819,06 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 807,60 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 780,87 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 259,03 грн/грам;

375 проба: 1 417,83 грн/грам;

500 проба: 1 890,44 грн/грам;

583 проба: 2 204,25 грн/грам;

585 проба: 2 211,81 грн/грам;

750 проба: 2 835,65 грн/грам;

900 проба: 3 402,78 грн/грам;

916 проба: 3 463,28 грн/грам;

958 проба: 3 622,07 грн/грам;

999 проба: 3 777,09 грн/грам;

999,9 проба: 3 780,49 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 509,50 грн/грам;

500 проба: 1 950,00 грн/грам;

583 проба: 2 530,20 грн/грам;

585 проба: 2 535,00 грн/грам;

750 проба: 3 225,40 грн/грам;

900 проба: 3 838,40 грн/грам;

916 проба: 3 873,20 грн/грам;

958 проба: 3 982,80 грн/грам;

999 проба: 4 300,00 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Вартість латуні в Україні продовжує неухильно зростати. Цей сплав дуже цінується за свої унікальні характеристики, такі як міцність, стійкість до корозії та висока електропровідність.

Окрім того, можна отримувати прибуток від здавання алюмінію. Цей кольоровий метал також має попит у пунктах приймання вторсировини, де за нього пропонують непогані гроші.