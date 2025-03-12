Стоимость 1 грамма золота в Украине на 12 марта 2025 года - официальные данные НБУ и актуальные цены в ломбардах

Зарабатывать на золоте просто — в Украине новые тарифы ломбардов
Сейчас мировые цены на золото преимущественно растут. Это происходит из-за увеличения спроса со стороны центральных банков. Геополитическая напряженность и экономическая нестабильность способствуют росту интереса к этому драгоценному металлу как к безопасному активу.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 12 марта.
Что происходит с ценами на золото
За последние дни цены на золото незначительно снизились, поскольку небольшое укрепление доллара США ослабило спрос на безопасные активы. Инвесторы же в ожидании данных по инфляции в Соединенных Штатах, которые могут повлиять на следующее решение Федеральной резервной системы по процентной ставке.
Спотовая цена на золото опустилась на 0,2%, до 2 905,05 доллара за унцию. Тогда как фьючерсы на золото в США оставались стабильными на уровне 2 911,60 доллара.
Тем временем рынок остается сосредоточенным на торговых спорах. В своем последнем предупреждении Канаде президент США Дональд Трамп заявил, что взаимные пошлины на молочные продукты и пиломатериалы могут стать неизбежными.
"Цены на золото, скорее всего, будут поддерживаться на уровне около 2 900 долларов, при этом сохраняется вероятность повторного достижения исторического максимума в 2 956 долларов, зафиксированного в конце февраля", — отметил старший аналитик брокерской компании ActivTrades Рикардо Евангелиста.
Цены на золото в Украине
Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:
- Банковский металл (доведенный до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 829,91 грн/грамм.
- Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 818,42 грн/грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 791,61 грн/грамм.
Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:
- 333 проба: 1 259,03 грн/грамм;
- 375 проба: 1 417,83 грн/грамм;
- 500 проба: 1 890,44 грн/грамм;
- 583 проба: 2 204,25 грн/грамм;
- 585 проба: 2 211,81 грн/грамм;
- 750 проба: 2 835,65 грн/грамм;
- 900 проба: 3 402,78 грн/грамм;
- 916 проба: 3 463,28 грн/грамм;
- 958 проба: 3 622,07 грн/грамм;
- 999 проба: 3 777,09 грн/грамм;
- 999,9 проба: 3 780,49 грн/грамм.
Средняя цена на золото в ломбардах Украины:
- 375 проба: 1 509,50 грн/грамм;
- 500 проба: 1 950,00 грн/грамм;
- 583 проба: 2 530,20 грн/грамм;
- 585 проба: 2 535,00 грн/грамм;
- 750 проба: 3 225,40 грн/грамм;
- 900 проба: 3 838,40 грн/грамм;
- 916 проба: 3 873,20 грн/грамм;
- 958 проба: 3 982,80 грн/грамм;
- 999 проба: 4 300,00 грн/грамм.
Что еще стоит знать украинцам
Стоимость латуни в Украине продолжает неуклонно расти. Этот сплав очень ценится за свои уникальные характеристики, такие как прочность, устойчивость к коррозии и высокая электропроводность.
Кроме того, можно получать прибыль от сдачи алюминия. Этот цветной металл также пользуется спросом в пунктах приема вторсырья, где за него предлагают неплохие деньги.
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