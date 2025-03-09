Цены на медь и цветные металлы в 2025 году — где выгоднее всего сдать лом в марте

Производство меди. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В 2025 году цены на медь продолжают расти. Основными факторами повышения стоимости этого цветного металла стали высокий спрос в связи с глобальным переходом на зеленые технологии и увеличение производства электромобилей. Высокий спрос на медный лом со стороны металлургических предприятий приводит к росту стоимости меди в пунктах приема вторсырья.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 9 марта.

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Некоторые металлургические заводы в ЕС в начале марта отозвали предложения с более низкими ценами на горячекатаный рулон. Это свидетельствует о подготовке к повышению стоимости этих изделий. По оценкам торговых представителей, ожидается подорожание минимум на 20 евро за тонну. Один из них отметил, что рынок психологически готов к изменению цен.

Фактором, способствующим росту цен на прокат, стал оптимизм потребителей после решения Еврокомиссии перенести сроки вступления в силу новых целевых показателей выбросов CO2 для автомобилей. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен 3 марта объявила, что их введение откладывается с 2026 года на 2028-й. Европейские автопроизводители положительно восприняли эту новость.

В феврале цены на горячекатаный рулон выросли на 10-20 евро за тонну, достигнув 600-605 евро за тонну в южной Европе и 600-625 евро за тонну в северной Европе. По прогнозу, во II квартале стоимость может составить 620-640 евро за тонну.

Рост цен на металлургическое сырье способен поднять стоимость горячекатаного рулона до 640-650 евро за тонну. Однако значительное подорожание будет сдерживаться большими складскими запасами, сформированными в I квартале.

Дополнительное влияние окажут импортные поставки, которые пока не подпадают под новые пошлины. В начале марта зарубежные предложения составляют 550-560 евро за тонну, что на 7% ниже, чем у местных производителей. Ситуация может измениться в случае введения Еврокомиссией торговых ограничений на импортную сталь, за что активно выступает ассоциация Eurofer.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года на глобальном рынке горячекатаного рулона сохранялась неопределенность. Несмотря на локальный рост цен в отдельных регионах, слабый спрос и экономическая нестабильность ограничивали активность продаж.

Цены на медь в Украине в марте

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 9 марта февраля 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 270 до 320 грн;

Винницкая область — от 280 до 330 грн;

Волынская область — от 280 до 340 грн;

Днепропетровская область — от 270 до 320 грн;

Житомирская область — от 270 до 290 грн;

Закарпатская область — от 280 до 320 грн;

Запорожская область — от 270 до 335 грн;

Ивано-Франковская область — от 270 до 300 грн;

Кировоградская область — от 270 до 290 грн;

Львовская область — от 275 до 320 грн;

Николаевская область — от 270 до 315 грн;

Одесская область — от 275 до 325 грн;

Полтавская область — от 275 до 300 грн;

Ровенская область — от 270 до 290 грн;

Сумская область — от 270 до 295 грн;

Тернопольская область — от 270 до 290 грн;

Харьковская область — от 280 до 355 грн;

Хмельницкая область — от 275 до 320 грн;

Черкасская область — от 270 до 315 грн;

Черновицкая область — от 270 до 295 грн;

Черниговская область — от 280 до 315 грн.

В пункты приема вторсырья можно приносить не только медь, но и другие цветные металлы. Например, латунь, хотя и стоит немного меньше, но за нее также можно получить хорошую сумму, поскольку основным компонентом этого сплава является дорогая медь.

Кроме цветных металлов, большим спросом пользуются и драгоценные металлы. В частности, цены на золото в ломбардах продолжают расти, что связано с влиянием геополитических факторов.