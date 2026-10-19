Працівники на підприємстві. Фото: Magnific

У жовтні 2026 року на українському ринку праці доступна робота різного характеру для робітників як з досвідом, так і без. Кожен може підібрати на власний смак та наявні уміння. Зокрема, відомо, які пропозиції роботи цього місяця пропонують українцям у різних регіонах зі щоденною оплатою праці.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію Robota.ua.

Реклама

Хто може не чекати на зарплату цілий місяць

Згідно з даними кадрового порталу, щоденну оплату праці (розрахунок вкінці зміни) найчастіше пропонують за вакансіями із гнучкими графіками, тимчасовою чи проєктною зайнятістю, а також у галузях, де виторг можна порахувати за один день.

Такий варіант виплат може підійти студентам та фахівцям, яким потрібен швидкий підробіток.

Хостес у ресторан

Зокрема, у Києві запрошують на роботу фахівця ресторанної служби "Хостес" ("обличчя закладу"). Ресторан пропонує гнучкі умови роботи: з 16:00 до 22:00 (кількість змін можна індивідуально узгодити). Заклад розглядає кандидатів без досвіду роботи, адже передбачається можливість навчання. Обіцяють щоденну оплату. За місяць можна розраховувати на суму від 35 000 до 45 000 грн. Серед обов’язків: необхідно зустрічати гостей та супроводжувати до столиків, вести записи і бронювання, підтримувати привітну та доброзичливу атмосферу.

Читайте також:

Водій зі своїм авто

У Полтаві на щоденну оплату шукають водія зі своїм вантажним авто для розвезення товарів по місту. За місяць працівник зможе заробити від 96 000 до 168 000 грн (з урахування пального на 2 200 км за місяць). Зокрема, важливе вміння орієнтуватися за адресами доставки. Серед обов’язків: своєчасно та якісно доставляти товар по наданій накладній, оформлювати документи, забезпечувати збереження вантажу під час транспортування.

Продавець-консультант у магазин

У Рівному запрошують на роботу зі щоденною оплатою продавців-консультантів для продажу килимів. Гарантовану оплату праці обіцяють на рівні за місяць 20 000 — 25 000 грн, також передбачаються до ставки відсотки від продажів. Оплата відбуватиметься щодня (ставка + %). Графік роботи: з 8:30 до 15:00. Основними обов'язками будуть: оформлення вітрини, розміщення килимів, підтримання чистоти на торговій точці протягом дня. Необхідно буде консультувати, допомагати покупцям у виборі розміру, візерунка та матеріалу, розгортати та демонструвати килими. Така робота вимагає фізичної витривалості, пунктуальності та охайності.

Альпініст для будмайданчика

У місті Дніпро на роботу зі щоденною оплатою праці шукають помічника для забезпечення роботи висотників на об'єктах. Роботодавець обіцяє заробітну плату від 30 000 до 40 000 грн/міс. (від 1 500 грн/день). Робота може бути неповний день або передбачається часткова зайнятість (сезонна робота). Серед основних обов’язків: надання допомоги альпіністам на будмайданчику (підготовка матеріалів, замішування розчинів, подача спорядження). Також необхідне забезпечення безпеки робочої зони під об'єктом. Досвід бажаний, проте більш важлива фізична витривалість.

Збірниця замовлень онлайн-магазину

В Одесі на щоденну оплату праці запрошують громадян для збору інтернет-замовлень. Заробітну плату обіцяють від 30 000 до 35 000 грн. Оплата відбуватиметься щодня по 1 200 грн. Також додатково за великого обсягу надаватимуть бонуси до 500 грн у день. Важливий досвід роботи пакувальниці чи комірниці. Також необхідна наявність гарної пам'яті та уважності. Графік роботи з 9.00 до 17.00 протягом шести днів. Працювати необхідно буде з командою.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що підстави затримки нарахування оплати праці мають бути офіційно обґрунтовані, водночас за їх відсутності працівники мають право вирішувати питання у суді. За таких умов вони можуть отримати компенсації обсягом до шести місяців загального заробітку.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у парламенті виступили з ініціативою перегляду зарплати фахівцям НЕК "Укренерго". Їм платять у кілька разів менше, аніж колегам у НАЕК "Енергоатом". Залишатися на підприємстві таких працівників мотивує лише можливість бронювання.