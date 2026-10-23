Сотрудник почты с посылками. Фото: УНИАН

Украинцы могут найти сезонную подработку перед зимними праздниками и заработать десятки тысяч гривен на упаковке подарков. Работодатели ищут сотрудников для комплектации наборов, оформления коробок и подготовки заказов к отправке. В некоторых вакансиях опыт работы не обязателен, а зарплата зависит от количества смен и выработки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вакансии Work.ua.

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Сколько платят за упаковку подарков

В Киеве интернет-магазин подарочных наборов ищет комплектовщика-упаковщика и предлагает зарплату от 30 000 до 45 000 гривен после вычетов. В объявлении указана оплата от 1 500 гривен в день плюс премии. В периоды повышенной нагрузки ставка может увеличиваться в зависимости от результатов работы и производительности.

Работодатель готов рассматривать кандидатов без опыта, в том числе студентов. Работникам необходимо комплектовать подарочные наборы по образцам, складывать в коробки сладости, декор и другие товары, упаковывать подарки и поддерживать порядок на складе.

Предусмотрен посменный график 4/2 или 4/3, который можно обсудить с работодателем. Зарплату выплачивают дважды в месяц, а испытательный срок длится одну неделю и, согласно условиям объявления, оплачивается.

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Другой вариант — упаковка корпоративных подарков. Одна из компаний предлагает в Киеве ставку 20 000 гривен после вычетов с дополнительными бонусами в зависимости от нагрузки. Сезонный проект рассчитан на период с октября по январь или февраль, а работать нужно с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

В обязанности входит комплектование наборов в соответствии с заказами, проверка количества товаров, наклеивание наклеек и бирок, подготовка готовой продукции к отправке. Опыт упаковки не обязателен, однако важны внимательность, аккуратность и готовность работать в течение всего сезона.

Еще одно предложение есть в Виннице. Логистический комплекс ищет упаковщиков новогодних подарков и предлагает от 33 000 до 50 000 гривен после вычетов. Фактический заработок зависит от количества смен и выработки.

Работникам необходимо упаковывать новогодние наборы, проверять качество продукции, маркировать готовые коробки и соблюдать стандарты гигиены и безопасности. Опыт работы не обязателен, также рассматриваются кандидатуры студентов. Среди условий — официальное трудоустройство на сезонный период, обучение и развозка по городу по установленным маршрутам.

Что стоит проверить перед трудоустройством

Прежде чем соглашаться на сезонную подработку, стоит уточнить несколько моментов:

Размер гарантированной оплаты. Максимальная сумма в вакансии может зависеть от количества смен, премий и выработки.

Продолжительность работы. Нужно выяснить, когда начинается сезон и когда заканчивается трудовой договор.

График и нагрузка. Стоит уточнить продолжительность смены, выходные и возможность совмещать работу с основной занятостью.

Условия выплат. До начала работы важно узнать, когда выплачивают зарплату, предусмотрено ли оплачиваемое обучение и как оформляют работника.

Также не стоит соглашаться на предоплату за трудоустройство или передавать незнакомым лицам банковские данные, пароли или коды подтверждения. Сезонная работа может стать способом увеличить доходы перед праздниками, но реальный заработок зависит от условий конкретной вакансии и отработанного времени.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что зарплаты рабочих в Украине могут достигать 55 000 гривен. Наибольший рост интереса наблюдается к вакансиям комплектовщиков, механиков и сборщиков. Размер заработка зависит от профессии и условий, предлагаемых работодателем.

Также Новини.LIVE сообщали, где украинцам предлагают ежедневную оплату труда. Такой формат позволяет получать деньги за отработанные смены, не дожидаясь конца месяца. Перед трудоустройством стоит уточнить размер ставки, график и сроки выплат.