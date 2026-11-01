Жінка продає фрукти на ринку. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть заробляти на власному городі, продаючи надлишки картоплі, помідорів, яблук та інших овочів і фруктів. Однак така торгівля має певні правила. Продавцю потрібно обирати дозволене місце, стежити за якістю продукції та враховувати податкові вимоги. За порушення правил торгівлі можна отримати штраф, а в окремих випадках — втратити товар.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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За що можуть оштрафувати під час продажу овочів на ринку

Продаж власноруч вирощених овочів і фруктів не заборонений. Проте торгувати потрібно з дотриманням правил, які діють на агропродовольчих ринках. Зокрема, продавець має використовувати відведене для торгівлі місце та виконувати вимоги адміністрації ринку.

За порушення правил торгівлі на ринках стаття 159 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає попередження або штраф від 17 до 51 гривні для громадян.

Окрема відповідальність передбачена за торгівлю з рук у невстановлених місцях. За статтею 160 КУпАП продавцю загрожує штраф від 17 до 119 гривень із можливою конфіскацією предметів торгівлі.

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Тому бажання продати кілька кілограмів домашніх яблук або картоплі не звільняє від необхідності обирати законне місце для торгівлі.

Чому перед продажем овочів потрібна перевірка

Ще одна важлива вимога стосується безпечності продукції. Овочі та фрукти, які продають на агропродовольчих ринках, повинні пройти лабораторні дослідження. Це необхідно для підтвердження їхньої придатності до споживання.

Якщо продукція зіпсована або становить небезпеку для покупців, її не дозволять реалізовувати. Тому перед продажем домашнього врожаю варто дізнатися в адміністрації ринку про порядок перевірки та вимоги до продукції.

Скільки можна заробити на домашньому врожаї без податків

Окремо продавцям варто подбати про підтвердження походження продукції. Дохід фізичної особи від продажу власної сільськогосподарської продукції може не оподатковуватися за умови дотримання вимог Податкового кодексу України.

У 2026 році неоподатковуваний ліміт доходу від продажу власної рослинницької продукції становить 103 764 гривні на рік. Це 12 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня 2026 року.

Для застосування податкової пільги потрібна довідка за формою №3-ДФ про наявність земельних ділянок, на яких вирощували продукцію. Її видає відповідна сільська, селищна або міська рада.

Якщо річний дохід перевищує встановлений ліміт, оподаткуванню підлягає сума перевищення. Її потрібно включити до річного оподатковуваного доходу, задекларувати та сплатити передбачені законом податки.

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