Женщина продает фрукты на рынке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут зарабатывать на собственном огороде, продавая излишки картофеля, помидоров, яблок и других овощей и фруктов. Однако такая торговля подчиняется определенным правилам. Продавцу необходимо выбирать разрешенное место, следить за качеством продукции и учитывать налоговые требования. За нарушение правил торговли можно получить штраф, а в отдельных случаях — лишиться товара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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За что могут оштрафовать при продаже овощей на рынке

Продажа выращенных собственными силами овощей и фруктов не запрещена. Однако торговать нужно с соблюдением правил, действующих на агропродовольственных рынках. В частности, продавец должен использовать отведенное для торговли место и выполнять требования администрации рынка.

За нарушение правил торговли на рынках статья 159 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает предупреждение или штраф от 17 до 51 гривны для граждан.

Отдельная ответственность предусмотрена за торговлю с рук в неустановленных местах. Согласно статье 160 КУоАП продавцу грозит штраф от 17 до 119 гривен с возможной конфискацией предметов торговли.

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Поэтому желание продать несколько килограммов домашних яблок или картофеля не освобождает от необходимости выбирать законное место для торговли.

Почему перед продажей овощей требуется проверка

Еще одно важное требование касается безопасности продукции. Овощи и фрукты, которые продаются на агропродовольственных рынках, должны пройти лабораторные исследования. Это необходимо для подтверждения их пригодности к употреблению.

Если продукция испорчена или представляет опасность для покупателей, ее не разрешат продавать. Поэтому перед продажей домашнего урожая стоит узнать в администрации рынка о порядке проверки и требованиях к продукции.

Сколько можно заработать на домашнем урожае без налогов

Отдельно продавцам стоит позаботиться о подтверждении происхождения продукции. Доход физического лица от продажи собственной сельскохозяйственной продукции может не облагаться налогом при условии соблюдения требований Налогового кодекса Украины.

В 2026 году необлагаемый лимит дохода от продажи собственной растениеводческой продукции составляет 103 764 гривны в год. Это 12 минимальных заработных плат, установленных на 1 января 2026 года.

Для применения налоговой льготы требуется справка по форме № 3-ДФ о наличии земельных участков, на которых выращивалась продукция. Ее выдает соответствующий сельский, поселковый или городской совет.

Если годовой доход превышает установленный лимит, налогообложению подлежит сумма превышения. Ее необходимо включить в годовой налогооблагаемый доход, задекларировать и уплатить предусмотренные законом налоги.

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