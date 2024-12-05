Ціни на латунь та кольорові метали станом на 5 грудня 2024 року

Брухт старої техніки. Фото: Pexels

Віддаючи брухт металів на повторне перероблення, можна заробляти додаткові гроші. Відносно дорого коштує латунь — сплав міді та цинку з антибактеріальними властивостями, стійкістю до морської води і піддатливістю до обробки. Вартість за 1 кг відрізняється в регіонах України, тому варто порівняти ціни, щоб погодитися на найвигіднішу пропозицію.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кг брухту латуні в грудні.

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Ціни на латунь в Україні

Кольоровий метал характеризується багатьма особливостями, зокрема він має високу корозійну стійкість, добре проводить тепло, легко піддається обробці та загалом має естетичний вигляд. Завдяки властивостям латунь часто використовують при створенні музичних інструментів, сантехнічного обладнання, фурнітури тощо.

Оскільки в металі міститься інший вартісний ресурс — мідь, то брухт приймають за гідною ринковою вартістю. Проте кінцевий дохід залежить від багатьох чинників, наприклад кількості домішок, попиту, обсягу, складу сплаву, навіть сезону. Середні ціни в Україні за 1 кг латуні становлять:

Київська область — до 175 грн;

Вінницька область — до 185 грн;

Дніпропетровська область — до 190 грн;

Запорізька область — до 190 грн;

Івано-Франківська область — до 160 грн;

Львівська область — до 150 грн;

Одеська область — до 180 грн;

Сумська область — до 185 грн;

Тернопільська область — до 170 грн;

Харківська область — до 185 грн;

Хмельницька область — до 170 грн;

Чернівецька область — до 170 грн.

Ціни за 1 кг брухту латуні. Фото: скриншот

Ціни за 1 кг брухту латуні. Фото: скриншот

Ціни за 1 кг брухту латуні. Фото: скриншот

Ціни за 1 кг брухту латуні. Фото: скриншот

Ціни за 1 кг брухту латуні. Фото: скриншот

Ціни за 1 кг брухту латуні. Фото: скриншот

Ціни за 1 кг брухту латуні. Фото: скриншот 1 / 7

Знайти брухт можна в багатьох місцях. Джерелами латуні є виробничі відходи, хоча більшість українців не мають до них доступу. Здати на повторне перероблення можна старі музичні інструменти, елементи декору, деталі транспортних засобів та електроніки, сантехнічні елементи. Звісно, метал спочатку відокремлять від інших матеріалів, після чого зважать і заберуть за ринковою вартістю.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, мідь відносно легко знайти в домашніх умовах, що дозволяє українцям непогано заробляти на брухті кольорових металів. Ціни залежать від різних факторів і варіюються в областях. Але середня вартість за 1 кг становить 250 грн.

Також ми писали, що українці можуть здати на повторне перероблення брухт чорних металів. Попит стабільно високий, хоча ціна, порівняно з кольоровими металами, невелика. Необхідно зібрати чималий обсяг брухту, щоб трохи заробити.