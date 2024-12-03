Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 3 грудня 2024 року

Метал на звалищі. Фото: Unsplash

Українці можуть здати на брухт чорні та кольорові метали, заробивши додаткові гроші. Переробні підприємства встановлюють конкурентні ціни на ринку, аби клієнти обирали саме їхні пропозиції та продавали великі обсяги. Одним із найдорожчих в Україні металів вважається мідь. Вона характеризується високою електропровідністю і теплопровідністю, а також стійкістю до корозії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки можна заробити на 1 кілограмі міді у грудні.

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Ціни на мідь в Україні

Вартість як чорних, так і кольорових металів залежить від різних факторів. На ціну впливає рівень засміченості, наявність корозії, обсяги продажу, сезон, попит, навіть область. Бажано аналізувати пропозиції різних підприємств, які купують брухт металів, аби вибрати найбільш вигідну.

Мідь продають за кілька сотень гривень, причому вартість трохи збільшилася на початку грудня. Середні показники по областях такі:

Київська область — до 295 грн;

Вінницька область — до 310 грн;

Дніпропетровська область — до 290 грн;

Житомирська область — до 270 грн;

Запорізька область — до 330 грн;

Івано-Франківська область — до 270 грн;

Кіровоградська область — до 280 грн;

Львівська область — до 250 грн;

Миколаївська область — до 290 грн;

Одеська область — до 290 грн;

Полтавська область — до 295 грн;

Сумська область — до 250 грн;

Тернопільська область — до 250 грн;

Харківська область — до 310 грн;

Хмельницька область — до 285 грн;

Черкаська область — до 280 грн;

Чернівецька область — до 270 грн;

Чернігівська область — до 265 грн.

Ціни за 1 кг брухту міді в Україні. Фото: скриншот

Ціни за 1 кг брухту міді в Україні. Фото: скриншот

Ціни за 1 кг брухту міді в Україні. Фото: скриншот

Ціни за 1 кг брухту міді в Україні. Фото: скриншот

Ціни за 1 кг брухту міді в Україні. Фото: скриншот

Ціни за 1 кг брухту міді в Україні. Фото: скриншот

Ціни за 1 кг брухту міді в Україні. Фото: скриншот

Ціни за 1 кг брухту міді в Україні. Фото: скриншот 1 / 8

Загалом мідь міститься в багатьох приладах і виробах, особливо побутового призначення. Металу багато в холодильниках, чипах для комп'ютерів, проводах, декоративних елементах, сантехнічних засобах, кабелях, дахових матеріалах, автомобілях тощо. Мідь легко піддається повторній переробці, майже не втрачаючи властивості, що робить брухт дуже привабливим для компаній.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чорний брухт в Україні коштує недорого, оскільки його багато. Але попит великий, оскільки сплави заліза зі вмістом вуглецю повторно використовують у різних сферах промисловості. Зокрема в будівництві, машинобудуванні тощо.

Також ми писали, що українці можуть здати в ломбард золото, заробивши на дорогоцінному металі. Варто заздалегідь перевірити закупівельні ціни в різних точках, аби отримати максимальну вигоду від додаткового доходу.