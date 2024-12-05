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Заработок на цветных металлах — сколько стоит 1 кг латуни

5 декабря 2024 06:40
Елизавета Супивская - редактор
Цены на латунь и цветные металлы по состоянию на 5 декабря 2024 года
Лом старой техники. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Отдавая лом металлов на повторную переработку, можно зарабатывать дополнительные деньги. Относительно дорого стоит латунь — сплав меди и цинка с антибактериальными свойствами, стойкостью к морской воде и податливостью к обработке. Стоимость за 1 кг отличается в регионах Украины, поэтому нужно сравнить цены, чтобы принять самое выгодное предложение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг лома латуни в декабре.

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Цены на латунь в Украине

Цветной металл характеризуется многими особенностями, в частности он имеет высокую коррозионную стойкость, хорошо проводит тепло, легко поддается обработке и в целом имеет эстетический вид. Благодаря свойствам латунь часто используют при создании музыкальных инструментов, сантехнического оборудования, фурнитуры и т.д.

Поскольку в металле содержится другой дорогой ресурс — медь, то лом принимают по достойной рыночной стоимости. Однако конечный доход зависит от многих факторов, например количества примесей, спроса, объема, состава сплава, даже сезона. Средние цены в Украине за 1 кг латуни следующие:

  • Киевская область — до 175 грн;
  • Винницкая область — до 185 грн;
  • Днепропетровская область — до 190 грн;
  • Запорожская область — до 190 грн;
  • Ивано-Франковская область — до 160 грн;
  • Львовская область — до 150 грн;
  • Одесская область — до 180 грн;
  • Сумская область — до 185 грн;
  • Тернопольская область — до 170 грн;
  • Харьковская область — до 185 грн;
  • Хмельницкая область — до 170 грн;
  • Черновицкая область — до 170 грн.
  • Заработок на цветных металлах — сколько стоит 1 кг латуни - фото 1
    Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот
  • Заработок на цветных металлах — сколько стоит 1 кг латуни - фото 2
    Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот
  • Заработок на цветных металлах — сколько стоит 1 кг латуни - фото 3
    Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот
  • Заработок на цветных металлах — сколько стоит 1 кг латуни - фото 4
    Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот
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    Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот
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    Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот
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    Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот
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Найти лом можно во многих местах. Источниками латуни являются производственные отходы, хотя большинство украинцев не имеют к ним доступа. Сдать на переработку можно старые музыкальные инструменты, элементы декора, детали транспортных средств и электроники, сантехнические элементы. Конечно, металл сначала отделят от других материалов, после чего взвесят и заберут по рыночной стоимости.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, медь относительно легко найти в домашних условиях, что позволяет украинцам неплохо зарабатывать на ломе цветных металлов. Цены зависят от разных факторов и варьируются в областях. Но средняя стоимость 1 кг составляет 250 грн.

Также мы писали, что украинцы могут сдать на повторную переработку лом черных металлов. Спрос стабильно высокий, хотя цена по сравнению с цветными металлами небольшая. Необходимо собрать немалый объем металлолома, дабы подзаработать.

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