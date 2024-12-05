Цены на латунь и цветные металлы по состоянию на 5 декабря 2024 года

Лом старой техники. Фото: Pexels

Отдавая лом металлов на повторную переработку, можно зарабатывать дополнительные деньги. Относительно дорого стоит латунь — сплав меди и цинка с антибактериальными свойствами, стойкостью к морской воде и податливостью к обработке. Стоимость за 1 кг отличается в регионах Украины, поэтому нужно сравнить цены, чтобы принять самое выгодное предложение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг лома латуни в декабре.

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Цены на латунь в Украине

Цветной металл характеризуется многими особенностями, в частности он имеет высокую коррозионную стойкость, хорошо проводит тепло, легко поддается обработке и в целом имеет эстетический вид. Благодаря свойствам латунь часто используют при создании музыкальных инструментов, сантехнического оборудования, фурнитуры и т.д.

Поскольку в металле содержится другой дорогой ресурс — медь, то лом принимают по достойной рыночной стоимости. Однако конечный доход зависит от многих факторов, например количества примесей, спроса, объема, состава сплава, даже сезона. Средние цены в Украине за 1 кг латуни следующие:

Киевская область — до 175 грн;

Винницкая область — до 185 грн;

Днепропетровская область — до 190 грн;

Запорожская область — до 190 грн;

Ивано-Франковская область — до 160 грн;

Львовская область — до 150 грн;

Одесская область — до 180 грн;

Сумская область — до 185 грн;

Тернопольская область — до 170 грн;

Харьковская область — до 185 грн;

Хмельницкая область — до 170 грн;

Черновицкая область — до 170 грн.

Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома латуни. Фото: скриншот 1/7 ​ 7

Найти лом можно во многих местах. Источниками латуни являются производственные отходы, хотя большинство украинцев не имеют к ним доступа. Сдать на переработку можно старые музыкальные инструменты, элементы декора, детали транспортных средств и электроники, сантехнические элементы. Конечно, металл сначала отделят от других материалов, после чего взвесят и заберут по рыночной стоимости.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, медь относительно легко найти в домашних условиях, что позволяет украинцам неплохо зарабатывать на ломе цветных металлов. Цены зависят от разных факторов и варьируются в областях. Но средняя стоимость 1 кг составляет 250 грн.

Также мы писали, что украинцы могут сдать на повторную переработку лом черных металлов. Спрос стабильно высокий, хотя цена по сравнению с цветными металлами небольшая. Необходимо собрать немалый объем металлолома, дабы подзаработать.