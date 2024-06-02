Робота для українців у Польщі — потрібні працівники на склад косметики NIVEA

Жінка пакує косметику в картонну коробку. Ілюстративне фото: zavodbeauty.com

Потрібні працівники — чоловіки й жінки — на склад косметики компанії NIVEA у Польщі. Роботодавець пропонує офіційну роботу для українців, а також надає безкоштовне житло та транспорт до місця праці. Місячний заробіток становить від 50 до 65 тис. грн.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Jooble у п'ятницю, 31 травня.

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Пакувальник на склад косметики NIVEA у Польщі. Фото: скриншот

Пакувальник на склад NIVEA у Польщі

Робота нескладна, не потребує досвіду, полягає у пакуванні готової продукції на помірній лінії конвеєра. Також потрібно буде працювати з ручним сканером.

Роботодавець обіцяє платити 22.36 злотих на годину (приблизно 226 грн), працівникам до 26 років — 27.50 злотих на годину (приблизно 278 грн). Робочий день становить 8-12 годин.

Також робітникам надається безкоштовне житло: у кімнаті по 2-3 людини, для сімейних пар — окрема кімната. Доїзд до роботи безкоштовним робочим автобусом. Крім того, роботодавець допоможе з оформленням довідки студента, а також повного пакета документів, організує виїзд і надасть особистого куратора.

Робота для українців у Польщі

Нагадаємо, що українцям також пропонують офіційну роботу в Польщі на складі одягу. Для працевлаштування не потрібен спеціальний досвід, лише навички роботи з комп'ютером. Зарплата 35-50 тис. грн.

Також українцям пропонують роботу на складі товарів для дому біля польського Вроцлава. Роботодавець обіцяє платити до 70 тис. грн щомісяця.

Додамо, що шукають пакувальників круасанів у пекарню неподалік від столиці Польщі Кракова. За місяць можна отримати до 70 тис. грн, також за відвідуваність щомісяця виплачуватимуть премію — близько 3 030 грн.

