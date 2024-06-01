Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Працівники складу перевіряють товар. Фото ілюстративне: blog.arvato.pl

Склад одягу у Польщі пропонує офіційну роботу українцям. Для працевлаштування не потрібен спеціальний досвід. Але є одна вимога до кандидатів — необхідні навички роботи на комп'ютері. Компанія надає працівникам житло, а також організовує доїзд на підприємство. Зарплата — від 3 500 до 5 000 злотих на місяць (35 000 — 50 000 грн), в залежності від кількості змін у працівника.

Цю вакансію опубліковали у п'ятницю, 31 травня, на сайті пошуку роботи Razem work.

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Умови роботи на складі одягу

Роботодавець обіцяє офіційне оформлення — umowa o prace — з оплачуваною відпусткою та лікарняними. Графік праці — 8 годин на день, понаднормової роботи немає. Перша зміна триває з 06:00 до 11:15, друга — з 14:15 до 22:30.

Переваги роботи на складі:

безкоштовний абонемент у приватній мережі клінік Luxmed;

безкоштовний транспорт на роботу з міст Познань та Сважендз;

комплексний обід для працівників вартістю 3,50 злотих;

безкоштовні чай, кава, вода на території підприємства;

безкоштовні курси польської мови.

Що входить в обов'язки працівника

В описі вакансіі зазначено, що працівник буде готувати товари до продажів (потрібно фотографувати продукцію), а також перевіряти повернений товар на цілісність, зокрема, слідкувати, що були бірки.

У цеху — комфортні умови. Немає сторонніх шумів та запахів.

Робота для українців за кордоном

Також у Польщі шукають робітників на склад товарів для дому біля. Підприємство знаходиться біля Вроцлава. Заробітна плата — до 1 600 євро щомісяця. А в польському містечку Кельце потрібні пакувальники круасанів у пекарню. Роботодавець обіцяє платити до 70 тисяч гривень щомісяця.