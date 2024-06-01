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Ставка 50 тисяч грн і багато пільг — офіційна нескладна робота у Польщі

1 червня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Працівники складу перевіряють товар. Фото ілюстративне: blog.arvato.pl
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Склад одягу у Польщі пропонує офіційну роботу українцям. Для працевлаштування не потрібен спеціальний досвід. Але є одна вимога до кандидатів — необхідні навички роботи на комп'ютері. Компанія надає працівникам житло, а також організовує доїзд на підприємство. Зарплата — від 3 500 до 5 000 злотих на місяць (35 000 — 50 000 грн), в залежності від кількості змін у працівника. 

Цю вакансію опубліковали у п'ятницю, 31 травня, на сайті пошуку роботи Razem work

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Вакансія для українців на складі одягу у Польщі. Фото: скриншот razem.work

Умови роботи на складі одягу

Роботодавець обіцяє офіційне оформлення — umowa o prace — з оплачуваною відпусткою та лікарняними. Графік праці — 8 годин на день, понаднормової роботи немає. Перша зміна триває з 06:00 до 11:15, друга — з 14:15 до 22:30.

Переваги роботи на складі: 

  • безкоштовний абонемент у приватній мережі клінік Luxmed;
  • безкоштовний транспорт на роботу з міст Познань та Сважендз;
  • комплексний обід для працівників вартістю 3,50 злотих; 
  • безкоштовні чай, кава, вода на території підприємства;
  • безкоштовні курси польської мови. 

Що входить в обов'язки працівника 

В описі вакансіі зазначено, що працівник буде готувати товари до продажів (потрібно фотографувати продукцію), а також перевіряти повернений товар на цілісність, зокрема, слідкувати, що були бірки.

У цеху — комфортні умови. Немає сторонніх шумів та запахів. 

Робота для українців за кордоном

Також у Польщі шукають робітників на склад товарів для дому біля. Підприємство знаходиться біля Вроцлава. Заробітна плата — до 1 600 євро щомісяця. А в польському містечку Кельце потрібні пакувальники круасанів у пекарню. Роботодавець обіцяє платити до 70 тисяч гривень щомісяця.

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