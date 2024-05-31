Робота пакувальником товарів для дому в Польщі — свіжа вакансія, умови та зарплата

Працівник складу. Фото ілюстративне: workstaff.pl

Українцям пропонують роботу на складі товарів для дому біля польського міста Вроцлав. Роботодавець обіцяє платити до 1 600 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи Jooble.

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Скриншот вакансії на Jooble.org

Умови роботи

Працювати потрібно на складі товарів для дому (серветок, рушників, декоративних свічок, постільної білизни), взуття, одягу й аксесуарів. Графік роботи: 5–6 днів на тиждень по 10,5 годин щодня. За годину роботи чистими коштами платитимуть 22,36 злотих (близько 230 гривень). Працівники віком до 26 років за годину зможуть заробити 27,70 злотих (близько 280 гривень). Роботодавець обіцяє підвищувати зарплату кожні три місяці. Друга зарплата буде із премією в розмірі 300 злотих (близько 3 030 гривень). Також дають аванс. За місяць роботи можна отримати від 1 200 до 1 600 євро.

Обов'язки та переваги

На роботу запрошують людей, які пакуватимуть товари, збиратимуть замовлення та контролюватимуть якість продукції.

Працівникам безкоштовно надають житло — кімнати, в яких проживають по 2–3 особи. Парам надають окрему кімнату. У приміщеннях є все необхідне для життя і відпочинку, WI-FI та холодильник. Працівникам з України надають продуктові набори. Для всіх робітників є безкоштовні обіди (перше та друге). За самостійне орендування житла йде доплата до зарплати — 500 злотих (близько 5 200 гривень).

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