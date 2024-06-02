Работа для украинцев в Польше — нужны работники на склад косметики NIVEA

Женщина упаковывает косметику в картонную коробку. Иллюстративное фото: zavodbeauty.com

Нужны работники — мужчины и женщины — на склад косметики компании NIVEA в Польше. Работодатель предлагает официальную работу для украинцев, а также предоставляет бесплатное жилье и транспорт к месту работы. Месячный заработок составляет от 50 до 65 тыс. грн.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Jooble в пятницу, 31 мая.

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Упаковщик на склад косметики NIVEA в Польше. Фото: скриншот

Упаковщик на склад NIVEA в Польше

Работа несложная, не нуждающаяся в опыте, заключается в упаковке готовой продукции на умеренной линии конвейера. Также нужно будет работать с ручным сканером.

Работодатель обещает платить 22.36 злотых в час (около 226 грн), работникам до 26 лет — 27.50 злотых в час (около 278 грн). Рабочий день составляет 8-12 часов.

Также рабочим предоставляется бесплатное жилье: в комнате по 2-3 человека, для семейных пар — отдельная комната. Доезд на работу бесплатным рабочим автобусом. Кроме того, работодатель поможет с оформлением справки студента, а также полного пакета документов, организует выезд и предоставит личного куратора.

Работа для украинцев в Польше

Напомним, что украинцам также предлагают официальную работу в Польше на складе одежды. Для трудоустройства не требуется специальный опыт, а только навыки работы с компьютером. Зарплата 35-50 тыс. грн.

Также украинцам предлагают работу на складе товаров для дома возле польского Вроцлава. Работодатель обещает платить до 70 тыс. грн ежемесячно.

Добавим, что ищут упаковщиков круассанов в пекарню недалеко от столицы Польши Кракова. В месяц можно получить до 70 тыс. грн, также за посещаемость ежемесячно будут выплачивать премию — около 3030 грн.