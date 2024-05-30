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Зарплата до 70 тисяч гривень — гаряча вакансія в пекарні в Польщі

30 травня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота пакувальником круасанів у Польщі — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівник пекарні дістає піднос із круасанами. Фото ілюстративне: rau.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу в польському містечку Кельце, неподалік від столиці Польщі Кракова. Потрібні пакувальники круасанів у пекарню. Роботодавець обіцяє платити до 70 тисяч гривень щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи Jooble.

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Скриншот вакансії на Jooble.org

Умови роботи

Працювати потрібно в пекарні OMAR, яка виготовляє хлібобулочні вироби для польських супермаркетів. Графік роботи: 5–6 днів на тиждень по вісім годин щодня. Є можливість працювати в додаткові години. За годину роботи платитимуть чистими коштами 22 злотих (близько 222 гривень), за годину роботи в неділю — 23,7 злотих нетто (близько 240 гривень). Працівники віком від 18 до 26 років за годину зможуть заробити 27,70 злотих нетто (близько 280 гривень). За відвідуваність щомісяця виплачуватимуть премію — 300 злотих брутто (близько 3 030 гривень). Також 300 злотих дають авансом після першого тижня роботи. За місяць роботи можна отримати від 50 тисяч гривень до 70 тисяч гривень.

Обов'язки та переваги

На роботу запрошують людей, які пакуватимуть і розміщатимуть продукцію, формуватимуть хлібні форми та виконуватимуть допоміжні роботи.

Працівникам безкоштовно надають житло в хостелах, будинках або квартирах. У приміщеннях є все необхідне для життя і відпочинку, WI-FI та холодильник. Платити із зарплати доведеться лише за комунальні послуги.

Нагадаємо, для українців є вакансія на складі шоколаду Milka в Німеччині. Потрібні люди для приймання, розміщення та відвантаження товарів. За місяць роботи можна заробити до 2 700 євро.

Також ми повідомляли про те, що в німецьких супермаркетах потрібні комісіонери — люди, які складатимуть і комплектуватимуть продукти на палети. Зарплата — до 2 200 євро.

Польща
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