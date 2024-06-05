Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Заробити 2 500 євро на капусті — у Нідерландах є вакансії на полі arrow

Заробити 2 500 євро на капусті — у Нідерландах є вакансії на полі

5 червня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії для українців у Нідерландах. Робота за кордоном без досвіду роботи, без знання мови
Чоловік збирає капусту на полі. Фото ілюстративне: razem.work
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Нідерландах шукають працівників для роботи на полі, а також у теплицях. Досвід, знання мови — не обов'язкові. Але працевлаштувати можуть тільки українців з польською візою або картою побиту. Заробітна плата — до 2 500 євро на місяць. 

Цю вакансію опубліковали у понеділок, 3 червня, на сайті пошуку роботи Razem work

Читайте також:
Вакансія у Нідерландах — збір капусти на полі
Вакансія для українців у теплиці та на полі у Нідерландах. Фото: скриншот razem.work

Умови роботи на полі та у теплицях в Нідерландах

В оголошенні немає детального опису обов'язків працівника. Вказується лише, що є два види діяльності — у теплицях, де треба зрізати квіти, а також на полі, де необхідно збирати капусту. 

Роботодавець обіцяє забезпечити житлом і надає працівнику робочий одяг. Також компанія організовує транфер на поле і назад. 

Розмір заробітної плати залежить від кількості відпрацьованих годин і коливається в межах 2 200 — 2 500 євро на місяць. 

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, жінкам-українкам пропонують роботу у Фінляндії. Потрібні працівники на збір полуниці та смородини. Роботодавець обіцяє платити 2 000 євро щомісяця. А у Польщі шукають людей на склад косметики компанії NIVEA. Місячний заробіток становить від 50 до 65 тис. грн. 

вакансії
Нідерланди
теплиця
зарплатня
закордон
робота

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня