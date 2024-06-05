Актуальні вакансії для українців у Нідерландах. Робота за кордоном без досвіду роботи, без знання мови

Чоловік збирає капусту на полі. Фото ілюстративне: razem.work

У Нідерландах шукають працівників для роботи на полі, а також у теплицях. Досвід, знання мови — не обов'язкові. Але працевлаштувати можуть тільки українців з польською візою або картою побиту. Заробітна плата — до 2 500 євро на місяць.

Цю вакансію опубліковали у понеділок, 3 червня, на сайті пошуку роботи Razem work.

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Умови роботи на полі та у теплицях в Нідерландах

В оголошенні немає детального опису обов'язків працівника. Вказується лише, що є два види діяльності — у теплицях, де треба зрізати квіти, а також на полі, де необхідно збирати капусту.

Роботодавець обіцяє забезпечити житлом і надає працівнику робочий одяг. Також компанія організовує транфер на поле і назад.

Розмір заробітної плати залежить від кількості відпрацьованих годин і коливається в межах 2 200 — 2 500 євро на місяць.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, жінкам-українкам пропонують роботу у Фінляндії. Потрібні працівники на збір полуниці та смородини. Роботодавець обіцяє платити 2 000 євро щомісяця. А у Польщі шукають людей на склад косметики компанії NIVEA. Місячний заробіток становить від 50 до 65 тис. грн.