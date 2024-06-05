Актуальные вакансии для украинских в Нидерландах. Работа за границей без опыта работы, без знания языка

Мужчина собирает капусту на поле. Фото иллюстративное: razem.work

В Нидерландах ищут работников для работы на поле, а также в теплицах. Опыт, знание языка — не обязательны. Но трудоустроить могут только украинцев с польской визой или картой побыта. Заработная плата — до 2 500 евро в месяц.

Эту вакансию опубликовали в понедельник, 3 июня, на сайте поиска работы Razem work.

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Условия работы на поле и в теплицах в Нидерландах

В объявлении нет подробного описания обязанностей работника. Указывается только, что есть два вида деятельности — в теплицах, где нужно срезать цветы, а также в поле, где нужно собирать капусту.

Работодатель обещает обеспечить жильем и предоставляет работнику униформу. Также компания организует транфер на поле и обратно.

Размер заработной платы зависит от количества отработанных часов и колеблется в пределах 2 200 — 2 500 евро в месяц.

Работа для украинцев за границей

Напомним, женщинам-украинкам предлагают работу в Финляндии. Нужны работники на сбор клубники и смородины. Работодатель обещает платить 2 000 евро ежемесячно. А в Польше ищут людей на склад косметики компании NIVEA. Месячный заработок составляет от 50 тыс. до 65 тыс. грн.