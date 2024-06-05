Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Заработать 2 500 евро на капусте — в Нидерландах есть вакансии на поле arrow

Заработать 2 500 евро на капусте — в Нидерландах есть вакансии на поле

5 июня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии для украинских в Нидерландах. Работа за границей без опыта работы, без знания языка
Мужчина собирает капусту на поле. Фото иллюстративное: razem.work
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Нидерландах ищут работников для работы на поле, а также в теплицах. Опыт, знание языка — не обязательны. Но трудоустроить могут только украинцев с польской визой или картой побыта. Заработная плата — до 2 500 евро в месяц.

Эту вакансию опубликовали в понедельник, 3 июня, на сайте поиска работы Razem work.

Читайте также:
Вакансия в Нидерландах - сбор капусты на поле
Вакансия для украинцев в теплице и на поле в Нидерландах. Фото: скриншот razem.work

Условия работы на поле и в теплицах в Нидерландах

В объявлении нет подробного описания обязанностей работника. Указывается только, что есть два вида деятельности — в теплицах, где нужно срезать цветы, а также в поле, где нужно собирать капусту.

Работодатель обещает обеспечить жильем и предоставляет работнику униформу. Также компания организует транфер на поле и обратно.

Размер заработной платы зависит от количества отработанных часов и колеблется в пределах 2 200 — 2 500 евро в месяц.

Работа для украинцев за границей

Напомним, женщинам-украинкам предлагают работу в Финляндии. Нужны работники на сбор клубники и смородины. Работодатель обещает платить 2 000 евро ежемесячно. А в Польше ищут людей на склад косметики компании NIVEA. Месячный заработок составляет от 50 тыс. до 65 тыс. грн.

вакансии
Нидерланды
теплица
зарплата
заграница
работа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня