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Зарплата 2 000 євро — українок запрошують на сезонний збір полуниці у Фінляндії

3 червня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на зборі полуниці у Фінляндії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Жінка збирає полуницю. Фото ілюстративне: euhosti.blogspot.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Жінкам-українкам пропонують роботу в місті Ювяскюля у Фінляндії. Потрібні працівники на збір полуниці та смородини. Роботодавець обіцяє платити 2 000 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно з 08:00 до 16:00. Субота — вихідний, неділя — робочий день. Графік роботи залежить від погодних умов, тому може змінюватися. За годину роботи платитимуть 9 євро нетто. За кожну корзину зібраних ягід вагою від 2,5 до 2,7 кілограма можна буде отримати 3 євро.

Вимоги до працівників

На роботу запрошують жінок віком до 55 років. Працювати потрібно на підлозі. Необхідно мати власні робочий одяг, постільну білизну та посуд. За комунальні послуги та податки із зарплати вираховуватимуть 100 євро.

Нагадаємо, для українців є вакансія на складі косметики NIVEA в Польщі. Потрібні люди для пакування готової продукції на лінії конвеєра та роботи зі сканером. За місяць роботи можна заробити до 65 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про вакансію на польському складі одягу. Шукають людей, які готуватимуть товари для продажу: фотографуватимуть продукцію та перевірятимуть товар на цілісність. Зарплата — до 50 тисяч гривень.

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