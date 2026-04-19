В Ощад24/7 діятимуть обмеження на перекази коштів у травні: які будуть умови

Перекази в "Ощад24/7": що буде з лімітами у травні
У травні 2026 року клієнти держфінустанови "Ощадбанк" муситимуть дотримуватися фіксованих обмежень на операції у мобільному застосунку та веббанкінгу "Ощад24/7". Зокрема, передбачені кілька видів лімітів на грошові перекази, покликані убезпечити кошти на рахунках від шахраїв.
Що буде з лімітами на перекази коштів в Ощадбанку у травні
Як свідчить інформація фінустанови, у травні поточного року пом'якшень обмежень на операції грошових переказів в "Ощад24/7" не передбачається. Очікується подальше застосування чітких лімітів для захисту від шахрайських схем.
Так, наступного місяця для клієнтів будуть актуальними три ключові обмеження:
- На виконання переказів коштів у нічний час;
- Відправлення сум понад 1 000, що вимагатимуть додаткового підтвердження;
- На грошові перекази в рамках власних лімітів.
Правила "нічного" ліміту охоплюють всі банківські картки Ощадбанку. Вони передбачають заборону на виконання фінансових операцій обсягом 10 000 грн за один переказ. Такі рамки введені у нічний час, оскільки саме в цей період фіксується найвища шахрайська активність.
Обмеження "денного" ліміту стосуються обсягів коштів, які можна відправити разово без SMS-підтвердження на фінансовий номер телефону відправника. Після різкого зниження у 100 грн на тлі сплеску шахрайства банк підвищив ліміт до 1 000 грн. Тобто, без додаткового підтвердження можна відправляти суми до вищевказаного порогу.
Дія обмежень прописана у нормах постанови №58 Національного банку України (НБУ) "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".
Як переказати кошти у застосунку Ощадбанку
В "Ощад 24/7" переказувати кошти між картами банку можна за кілька кроків:
- у меню необхідно обрати опцію "Перекази";
- зайти в розділ "Перекази між картками";
- зазначити потрібний тип переказу;
- натиснути на карту, куди потрібно зробити переказ;
- написати номер карти отримувача чи відсканувати;
- погодитися зі зняттям комісії;
- обрати пункт "Продовжити";
- вказати пароль з смс/Face ID/Touch ID.
Переказ на карту іншого банку передбачає такі дії:
- треба зайти у пункт "Перекази";
- натиснути на опцію "На картку іншого банку";
- обрати карту, звідки треба переказати гроші;
- вказати номер карти одержувача та суму;
- погодитися на зняття комісії;
- перейти в "Продовжити";
- ввести код з смс/Face ID/Touch ID.
