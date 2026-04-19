В Ощад24/7 діятимуть обмеження на перекази коштів у травні: які будуть умови

Людина тримає картку Ощадбанку в руках.

У травні 2026 року клієнти держфінустанови "Ощадбанк" муситимуть дотримуватися фіксованих обмежень на операції у мобільному застосунку та веббанкінгу "Ощад24/7". Зокрема, передбачені кілька видів лімітів на грошові перекази, покликані убезпечити кошти на рахунках від шахраїв.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на матеріали банку.

Що буде з лімітами на перекази коштів в Ощадбанку у травні

Як свідчить інформація фінустанови, у травні поточного року пом'якшень обмежень на операції грошових переказів в "Ощад24/7" не передбачається. Очікується подальше застосування чітких лімітів для захисту від шахрайських схем.

Так, наступного місяця для клієнтів будуть актуальними три ключові обмеження:

На виконання переказів коштів у нічний час; Відправлення сум понад 1 000, що вимагатимуть додаткового підтвердження; На грошові перекази в рамках власних лімітів.

Правила "нічного" ліміту охоплюють всі банківські картки Ощадбанку. Вони передбачають заборону на виконання фінансових операцій обсягом 10 000 грн за один переказ. Такі рамки введені у нічний час, оскільки саме в цей період фіксується найвища шахрайська активність.

Читайте також:

Обмеження "денного" ліміту стосуються обсягів коштів, які можна відправити разово без SMS-підтвердження на фінансовий номер телефону відправника. Після різкого зниження у 100 грн на тлі сплеску шахрайства банк підвищив ліміт до 1 000 грн. Тобто, без додаткового підтвердження можна відправляти суми до вищевказаного порогу.

Дія обмежень прописана у нормах постанови №58 Національного банку України (НБУ) "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Як переказати кошти у застосунку Ощадбанку

В "Ощад 24/7" переказувати кошти між картами банку можна за кілька кроків:

у меню необхідно обрати опцію "‎Перекази";

зайти в розділ "‎Перекази‌‎ між картками"‎;

зазначити потрібний тип переказу;

натиснути на карту, куди потрібно зробити переказ;

написати номер карти отримувача чи відсканувати;

погодитися зі зняттям комісії;

обрати пункт "‎Продовжити"‎;

вказати пароль з смс/Face ID/Touch ID.

Переказ на карту іншого банку передбачає такі дії:

треба зайти у пункт "‎Перекази"‎;

натиснути на опцію "‎На картку іншого банку"‎;

обрати карту, звідки треба переказати гроші;

вказати номер карти одержувача та суму;

погодитися на зняття комісії;

перейти в "‎Продовжити"‎;

ввести код з смс/Face ID/Touch ID.

