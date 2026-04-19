Головна Фінанси Перекази в "Ощад24/7": що буде з лімітами у травні

Перекази в "Ощад24/7": що буде з лімітами у травні

Дата публікації: 19 квітня 2026 06:01
В Ощад24/7 діятимуть обмеження на перекази коштів у травні: які будуть умови
Людина тримає картку Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE

У травні 2026 року клієнти держфінустанови "Ощадбанк" муситимуть дотримуватися фіксованих обмежень на операції у мобільному застосунку та веббанкінгу "Ощад24/7". Зокрема, передбачені кілька видів лімітів на грошові перекази, покликані убезпечити кошти на рахунках від шахраїв.  

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на матеріали банку.

Що буде з лімітами на перекази коштів в Ощадбанку у травні   

Як свідчить інформація фінустанови, у травні поточного року пом'якшень обмежень на операції грошових переказів в "Ощад24/7" не передбачається. Очікується подальше застосування чітких лімітів для захисту від шахрайських схем. 

Так, наступного місяця для клієнтів будуть актуальними три ключові обмеження:

  1. На виконання переказів коштів у нічний час;
  2. Відправлення сум понад 1 000, що вимагатимуть додаткового підтвердження;
  3. На грошові перекази в рамках власних лімітів.

Правила "нічного" ліміту охоплюють всі банківські картки Ощадбанку. Вони передбачають заборону на виконання фінансових операцій обсягом 10 000 грн за один переказ. Такі рамки введені у нічний час, оскільки саме в цей період фіксується найвища шахрайська активність.

Обмеження "денного" ліміту стосуються обсягів коштів, які можна відправити разово без SMS-підтвердження на фінансовий номер телефону відправника. Після різкого зниження у 100 грн на тлі сплеску шахрайства банк підвищив ліміт до 1 000 грн. Тобто, без додаткового підтвердження можна відправляти суми до вищевказаного порогу.

Дія обмежень прописана у нормах постанови №58 Національного банку України (НБУ) "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Як переказати кошти у застосунку Ощадбанку

В "Ощад 24/7" переказувати кошти між картами банку можна за кілька кроків:

  • у меню необхідно обрати опцію "‎Перекази";
  • зайти в розділ "‎Перекази‌‎ між картками"‎;
  • зазначити потрібний тип переказу;
  • натиснути на карту, куди потрібно зробити переказ;
  • написати номер карти отримувача чи відсканувати;
  • погодитися зі зняттям комісії;
  • обрати пункт "‎Продовжити"‎;
  • вказати пароль з смс/Face ID/Touch ID.

Переказ на карту іншого банку передбачає такі дії:

  • треба зайти у пункт "‎Перекази"‎;
  • натиснути на опцію "‎На картку іншого банку"‎;
  • обрати карту, звідки треба переказати гроші;
  • вказати номер карти одержувача та суму;
  • погодитися на зняття комісії;
  • перейти в "‎Продовжити"‎;
  • ввести код з смс/Face ID/Touch ID.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з клієнтів повинен актуалізувати дані в Ощадбанку. НБУ зобов'язав усі фінустанови регулярно вимагати підтвердження персональної інформації, що забезпечить гарантований доступ до послуг.  

Ще Новини.LIVE повідомляли, які передбачені тарифи на онлайн-платежі у квітні для клієнтів Ощадбанку. Зокрема, за переказ за реквізитами карти, випущеної іншим банком, стягують 1% +5 грн. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
